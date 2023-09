Politiet havde mere end almindelig travlt med bødeblokken i weekenden på Sydmotorvejen ved Farøbroerne.

Det skriver TV2 Øst.

Mere end 400 bilister blev således blitzet for at køre stærkere end de 90 kilometer i timen, som er det tilladte på stedet.

Der blev foretaget kontrol både lørdag og søndag.

Til TV2 Øst siger Søren Skotte, der er politikommissær i færdselsafdelingen i Sydsjællands og Lolland-Falsters politi:

»Det er desværre et helt normalt billede. Der er rigtig mange danskere, der åbenbart synes, at de må køre for stærkt netop på Farø.«

Den højeste fartovertrædelse blev målt lørdag, hvor en bilist kørte 146 kilometer i timen, hvor man altså måtte køre 90.

47 kørte så hurtigt, at de fik et klip i kørekortet.