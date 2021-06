117 personer er natten til lørdag blevet stoppet og forhørt af politiet i den centrale del af Vejle.

Det bekræfter Sydøstjyllands Politi over for B.T.

Aktionen er foretaget i forbindelse med efterforskningen af drabet på en 19-årig mand, der blev fundet dræbt af flere knivstik på åben gade for en uge siden.

Politiet opsøgte derfor potentielle vidner i samme tidsrum, hvori drabet blev begået i forrige weekend. Det vil sige fra lidt før midnat til kl. 01.30 natten til lørdag.

Også gående personer blev forhørt. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Også gående personer blev forhørt. Foto: Presse-fotos.dk

»Det, vi leder efter, er vidner, der måske ikke er klar over, at de kan være vidner,« siger efterforskningsleder Jens Lyng til B.T.:

»Nogle gange har folk en viden, som de ikke er klar over, at vi har brug for at vide.«

Både bilister og gående blev stoppede af betjente fra Sydøstjyllands Politi i den såkaldte trafikstandsning. Det skete snævert i et område omkring den passage, hvor den 19-årige blev fundet: Ved et krydsfelt mellem Kalkbrænderivej, Volmers Plads og Nørre Torv.

Politiet har allerede anholdt en 18-årig mand, der er sigtet for at have dræbt den 19-årige.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

»Selvom vi har en anholdt, er sagen endnu ikke opklaret. Vi er i en del af vores efterforskning, hvor vi skal have bekræftet de oplysninger, som andre vidner har fortalt om, og sagen skal forberedes til retten,« siger efterforskningsleder Jens Lyng fra Sydøstjyllands Politi.

I et opsigtsvækkende appendiks til drabssagen er to mænd på 21 år og 18 år også blev anholdt under mistanke for at have frihedsberøvet og mishandlet den 18-årige drabssigtede mand, inden han blev anholdt.

»Vi leder stadig efter yderligere gerningsmænd i den sag, men her holder vi kortene helt tæt,« siger Jens Lyng.

Trods 117 forhør i nat fik politiet umiddelbart ingen nye oplysninger, der skal efterforskes yderligere.