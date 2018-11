Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) ønsker ikke at give dispensation og dermed opholdstilladelse til børn fra dansk-udenlandske familier, hvis børnene allerede er blevet eller står til at blive udvist af Danmark.

»Hvis man lavede sådan en lovændring, så ville det betyde, at dem, som var dygtige til at få deres sag i medierne, de ville sandsynligvis få en dispensation, for så ville der være et pres, som vil få Folketinget og den siddende integrationsminister til at bøje af,« siger Inger Støjberg i programmet 'Borgen Late Live' på Jyske Bank TV.

Idéen om dispensation i enkelte udvisningssager kommer ellers fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, i kølvandet på de mange sager om udviste mindreårige børn, B.T. den seneste tid har beskrevet og dokumenteret.

Tidligere torsdag fortalte han til B.T., at Dansk Folkeparti mener, at man skal gribe ind, hvis børnene allerede er blevet eller står til at blive udvist af Danmark på et 'åbenlyst urimeligt' grundlag.

»Som lovgivere vil vi være parat til at give ministeren mulighed for at dispensere fra de generelle regler i nogle sager, hvor det resultat, man ellers ville nå frem til, virker helt forkert,« sagde Kristian Thulesen Dahl.

Det tændte et lille håb om, at udviste børn som 13-årige Mint og 15-årige Baem alligevel kunne få opholdstilladelse i Danmark, men nu ser det sort ud.

Torsdag aften spurgte Borgen Late Nights to værter, Henrik Qvortrup og Lars Trier Mogensen, integrationsministeren direkte, om hun afviser Thulesen Dahls foreslag, og til det svarede hun:

»Jeg vil i hvert fald sige, at det vil jeg mene vil betyde nogle store uhensigtsmæssigheder. Så er det dem, der kan præsentere deres sager bedst og få det største folkelige pres, der så vil kunne få sin sag lavet om, og det synes jeg, at man skal overveje.«

Fakta om de udviste børn Hvert år bliver en lang række børn fra dansk-udenlandske familier udvist af Danmark. Det sker, hvis Udlændingestyrelsen erklærer dem uegnet til integration og dermed “ikke-integrerbar”. Også selv om børnene reelt er integreret og følger almindelig dansk skolegang, har danske kammerater og er involveret i det lokale forenings- og fritidsliv. B.T. har den seneste tid dokumenteret en række af sagerne. Eksempelvis blev 13-årige Mint, som oprindelig er fra Thailand, udvist den 8. oktober. Det samme er sket for bl.a. Poy på 13 år, Birdie på 15, Kateryna på 14, Baem på 15, Aphinya på 13, Tra på 15 og Peter på 13. Søger man om ophold i Danmark, skal det som udgangspunkt gøres fra oprindelseslandet. Søges der derimod fra Danmark, tager Udlændingenævnet ikke højde for, hvad ansøgeren har opnået af kundskaber her. Loven, som rammer børnene, blev i sin tid indført i forsøget på at bekæmpe såkaldte genopdragelsesrejser, hvor visse muslimske indvandrere sendte deres børn på koranskole i oprindelseslandet for at undgå, at børnene blev integreret i det danske samfund.

Inger Støjberg fortæller i interviewet, at regeringen i øjeblikket kigger reglerne igennem for at se, om noget i fremtiden bør ændres.

De nuværende sager om udviste børn står derfor ikke til at blive ændret, da ministeren siger, at det vil åbne for, at mange uintegrerbare børn fra særligt Mellemøsten i så fald også vil få opholdstilladelse.

I interviewet understreger Inger Støjberg, at det aldrig har været meningen, at piger som Mint fra Thailand skulle afvises af de nuværende regler, men at der ikke er noget at gøre.

