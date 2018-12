Én streg kan være én for meget.

Risikoen for at blive forgiftet - for at få en dødelig overdosis - ved at tage hårde stoffer som kokain og MDMA er større end nogensinde.

I hvert fald skal der ikke sniffes lige så store mængder, før det går galt.

Analyser og kemiske undersøgelser af beslaglagte stoffer i såvel Europa som i Danmark understreger, at renheden af stoffer - som MDMA og i særdeleshed kokain - gennem de seneste år er steget markant.

Kokain, som ses på billedet her, varierer ofte i både renhed og pris. Renheden strækker sig fra 6-89 pct. Prisen kan ligge på 375 kr. og op efter. Arkivfoto. Foto: David Leth Williams Vis mere Kokain, som ses på billedet her, varierer ofte i både renhed og pris. Renheden strækker sig fra 6-89 pct. Prisen kan ligge på 375 kr. og op efter. Arkivfoto. Foto: David Leth Williams

»Det er et kæmpestort problem, at stofferne er så rene. Og selvom vi ikke ved, hvor mange af de ca. 250 årlige narkotikarelaterede dødsfald, der skyldes dette, så kan man helt klart frygte, at renheden af stofferne koster liv,« siger overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom.

Han refererer til Sundhedsstyrelsens tal, hvor det fremgår, at 254 personer i 2017 døde efter indtag af illegale stoffer.

Samme styrelse udgav i starten af november i år en rapport, der viser, at der på bare et år - fra 2016 til 2017 - er sket en stigning på 38 pct. i antallet af kokainforgiftninger blandt personer fra 25 år og opefter.

Den markante stigning i forgiftningerne hænger ifølge Sundhedsstyrelsen sammen med, at den kokain, som danskerne i stigende grad hiver op i næsen, lige nu er på sit stærkeste niveau i 25 år.

Narkorelaterede dødsfald seneste 10 år 2017: 254 2016: 279 2015: 245 2014: 263 2013: 213 2012: 210 2011: 285 2010: 276 2009: 276 2008: 239 Kilde: Sundhedsstyrelsen

»Det er simpelthen blevet et farligere stof,« siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Kari Grasaasen.

Gennemsnitlig blev kokainen på landsplan målt til at have en renhed på 60 pct. Til sammenligning var renheden i gennemsnit 37 pct. i 2015 og 55 pct. i 2016.

Derudover fremgår det af Sundhedsstyrelsens rapport, at kokainens renhed varierer rent geografisk. Et sted i landet blev renheden målt til 6 pct., imens det et andet sted blev målt til 89 procent.

Ifølge Henrik Rindom er variationen en reel fare.

Derfor bliver stofferne 'cuttet' op Pusherne ‘cutter’ - fagsprog for at blande eller fortynde - stofferne op, så de rækker længere. Ifølge overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom bliver kokain typisk blandet med smertestillende og antiallergiske stoffer.

Derudover tilsætter pusherne ofte ormemidler for at sikre et rent produkt, der ikke giver brugerne orm.

Ifølge Henrik Rindom er alle tilsætningsstoffer forbudt til menneskebrug i Danmark.

»Stofferne er som sådan ikke farligere, når de bliver renere. Det farlige ligger i, hvis man er vant til at tage nogle stoffer, der er stærkt cuttet op (blandet, red.) og så pludselig får noget, der er voldsomt rent. Så indtager man nogle gange tre-fire-fem gange dosis, og så risikerer man at komme op i et farligt indtag,« siger Henrik Rindom til B.T.

I forhold til styrken af ecstasy - MDMA - er tendensen ligesom ved kokain opadgående og ligger lige nu på et meget højt niveau sammenlignet med tidligere år.