Mange vil nok ikke bryde sig om, at fremmede åbnede hjemmets støvsuger og kiggede nærmere på indholdet.

En 60-årig mand fra Odense har dog formentlig været mere end almindeligt nervøs, da politiet valgte at kigge nærmere på hans støvsuger.

Indholdet var nemlig decideret ulovligt, og koster ham nu et helt års fængsel.

Det skriver Fyns Anklagere på Twitter.

Politiet fandt nemlig hele 118 gram heroin i støvsugeren, som den 60-årige mand altså nu er dømt for at have gemt.

Det var et tip, der førte til, at politiet ransagede mandens lejlighed, hvor de udover heroin også fandt såkaldte zip poser, en vægt og flere mobiltelefoner. Der skriver TV 2 Fyn, der har snakket med anklageren i sagen, Line Baungaard Hansen.

»Manden kaldte det selv for en vennetjeneste og forklarede, at han opbevarede det for en, han kendte. Han mente derfor ikke, at han kunne dømmes for de resterende gram, men det mente jeg så godt, at han kunne,« siger Line Baungaard Hansen til TV 2 Fyn.

Den 60-årige mand erkender ifølge mediet, at der lå heroin i hans støvsuger, men har ellers ikke erkendt sig skyldig i sagen.