To mænd satte sig fredag eftermiddag ud i en båd, og sejlede ud ved Vejlby Fed Camping, der ligger nord for Middelfart. Alt virkede helt normalt.

Men pludselig kæntrede de to mænd omtrent hundrede meter fra stranden bred. Og en større redningsaktion blev sat i gang.

Det oplyser Hans Egon Bemdorff, der er indsatsleder ved TrekantBrand.

»Vi satte hurtigt helikopteren i luften, ambulancerne var fremme og redningsfolkene stod klar. Der var sat en større aktion i værk for at redde de kæntrede mænd,« fortæller Hans Egon Bemdorff.

Men redningsaktionen skulle hurtigt vise sig at være overflødig.

De to mænd formåede nemlig fuldkommen på egen hånd at svømme i land efter at have kæntret.

»Der var ingen personskade i forbindelse med kæntringen, og begge mænd havde det godt. Så vi afblæste simpelthen redningsaktionen og sendte helikopteren tilbage,« siger Hans Egon Bemdorff og afslutter:

»Det var jo alt i alt en lykkelig slutning. Og har man set en helikopter i luften, så har der altså ikke været grund til bekymring.«