En større politiaktion finder lige nu sted ud for et bosted i Fårevejle. Politiet kalder situationen for 'alvorlig'.

Onsdag aften er der kørt en stribe politibiler og en ambulance ud til et angiveligt bosted på Riisvej i den lille nordvestsjællandske by Fårevejle.

Vagtchefen ved Midt- og Vestsjælland Politi kan endnu ikke sige noget om, hvad der er sket, men henviser til en kommende pressemeddelse.

»Jeg kan oplyse der har været noget uro og uorden på stedet. Det er alvorligt,« lyder det.

Opdateres..