Mandag morgen måtte adskillige betjente rykke ud til Comwell Hotel på Strandvejen i Køge.

»Det er lidt usædvanligt,« siger pressemedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard om årsagen til politiaktionen.

Klokken 07.15 modtog politiet en anmeldelse om, at fire mænd var stukket af fra en regning på hotellet.

»De havde taget benene på nakken,« siger Martin Bjerregaard.

Det fik politiet til at troppe op med flere patruljevogne og politihunde.

»Vi har fået fat i to af dem og leder stadig efter de sidste to,« fortæller pressemedarbejderen.

Politiet ved, hvem de to mænd er og opfordrer dem til at melde sig selv.

Det kan få konsekvenser for de fire mænd, at de besluttede at tage flugten.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

»Det, der ellers kun ville have været en erstatningssag, bliver nu også til en straffesag,« siger Martin Bjerregaard.

Præcis hvorfor mændene forsøgte at løbe fra regningen, melder historien ikke noget om, men ifølge pressemedarbejderen udviste de en tydelig 'mangel på vilje til at betale for det, de havde fået på hotellet'.

Idet to af mændene stadig er på fri fod, er politiet stadig på stedet.

Det påvirker ikke trafikken på Strandvejen i Køge, fortæller Martin Bjerregaard.