Gæsterne i Jomfru Ane Gade fik kortvarigt afbrudt festen natten til lørdag, da en større politistyrke rykkede ud til byens kendte forlystelsescentrum kort efter midnat.

De to natklubber Club Wolf og Café Stygge, som ligger henholdsvis i og i området omkring 'Gaden', fik uventet besøg af politiet.

Formålet var at ransage to natklubber for blandt andet narkotika, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Nordjyllands Politi har en nultolerancepolitik over for narkotika – også i nattelivet. På den baggrund foretog et større antal civilklædte og uniformerede politifolk, kort efter midnat natten til lørdag, restaurationskontrol og ransagninger på henholdsvis Club Wolf og Café Stygge,« lyder det fra politiet.

Resultatet blev, at en gæst blev sigtet for salg af euforiserende stoffer, og seks andre for såkaldt 'hittestof'.

Et andet formål med aktionen var at tjekke stedernes bevilling, og her blev der fundet et tilfælde af overtrædelse af forbud efter restaurationsloven.

Operationsansvarlig Ulf Munch Sørensen kalder nattens aktion mellem 00.30 og 02.00 for både »omfattende« og »synlig«.

»Dette (den midlertidige lukning af natklubberne, red.) var nødvendigt for at sikre, at politiets personale kunne arbejde på stedet og indsamle de nødvendige oplysninger. Hele indsatsen forløb stille og roligt – både gæsterne og de to restaurationer efterkom velvilligt vores anvisninger,« siger Ulf Munch Sørensen.