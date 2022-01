Et overtændt fyrrum har startet en større brand ved Nørager Mejeri mellem Hobro og Aars.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter, og overfor B.T. bekræfter Nordjyllands Beredskab, at der er brand ved mejeriet.

»En 5-600 kvadratmeter hal er i brand,« fortæller beredskabet.

Politi- og redningsfolk er til stede ved mejeriet.

På Twitter skriver beredskabet, at omfanget af branden er blevet opgraderet fra 'mindre brand'. Derfor har beredskabet tilkaldt forstærkning.

Nordjyllands Politi opfordrer på samme sociale medie beboere i nærheden til at lukke døre og vinduer for at undgå røgen.

»Vi har været igennem byen i bil, og det er egentlig ikke fordi, der er så meget røg i gaderne. Den driver hurtigt væk på grund af blæsten,« siger vagtchef René Kortegaard, Nordjyllands Politi, til Nordjyske.

Alarmcentralen fik anmeldelsen klokken 21.21.

B.T. følger sagen.