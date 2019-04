En større brand sydøst for Sunds i Midtjylland får politiet til at råde borgere i området til at blive væk fra røgen og holde sig inden døre.

Det er en lagerhal ved den lokale svæveflyveklub på Skinderholmvej, Herning Svæveflyverklub, der står i flammer.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi er branden stadig i fuld gang, og der er risiko for, at den breder sig.

»Branden udvikler kraftig røg, og det blæser i retning mod Sunds. Derfor skal folk i området holde sig ude af røgen og gå indendøre, hvis de er i nærheden,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, René Pagh.

I skrivende stund kæmper brandfolk med at få ilden under kontrol.

»De er i gang med at slukke derude, og jeg vil tro, at branden er nedadgående, men det er for tidligt at sige, at den er under kontrol,« siger vagtchefen.

I forbindelse med slukningen er Skinderholmvej spærret. Det er en sidevej til hovedvejen til Herning.

Politiet har endnu ingen indikationer på, hvad årsagen til branden er.