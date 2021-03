I de tidlige morgentimer kæmper brandfolk mod flammerne på en gård ved byen Bjert øst for Kolding.

Det bekræfter vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Lars Grønlund, over for B.T.

Han understreger, at ingen mennesker er kommet noget til, men brandfolkene kæmper stadig for at få omkring ti dyr ud af de brændende bygninger.

Det siger han til JydskeVestkysten.

@TrekantBrand er i øjeblikket indsat til en større gårdbrand i Bjert. Vi har mandskab og materiel fra flere stationer (Kolding, Tyrstrup, Stepping & Fredericia) indsat til dyreredning og brandslukning.

Vi forventer, at slukningsarbejdet vil fortsætte i nogle timer endnu. — TrekantområdetsBrand (@TrekantBrand) March 9, 2021

»De er så småt ved at have kontrol over det, men der er en del halm, og det kan være svært at få helt styr på. Men det lyder som om, der er kommet så meget styr på det, at man kan begrænse spredningen,« siger vagtchefen til avisen.

På Twitter skriver Trekantsområdet Brand, at der er tale om en større gårdbrand, og at der derfor er indsat mandskab og materiel fra flere stationer.

B.T. følger sagen …