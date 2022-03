Inger Støjberg er begyndt at afsone med fodlænke.

Det oplyser hun selv.

Det er straffen på 60 dages fængsel, som hun fik i Rigsretten i slutningen af 2021, som hun er påbegyndt afsoning af. Det skriver hun i et nyhedsbrev.

»Jeg vil være ærlig og sige, at ventetiden har været lang, og jeg var derfor glad, da justitsministeren endelig fandt sagen frem i bunken, hvor den må have forputtet sig,« skriver hun blandt andet ifølge Ritzau:

»Men nu er jeg i gang, og det er jeg rigtig glad for.«

Inger Støjberg blev kendt skyldig af Rigsretten for ulovligt at have adskilt en lang række par, der havde ansøgt om asyl i Danmark.

Det skete efter en lang række retsmøder under stor mediebevågenhed.

»Jeg kommer til at tage min straf uden at bøje nakken. Mit liv skal nok gå videre efter det,« sagde hun efter domfældelsen 13. december sidste år.

De ord gentager hun nu i forbindelse med, at fodlænken er blevet sat om den ene ankel.

»Jeg accepterer selvfølgelig dommen og tager den med oprejst pande, og jeg afsoner nu med fodlænke, så jeg kan passe mit arbejde,« skriver Inger Støjberg i sit nyhedsbrev.

Efterfølgende blev hun fundet uværdig til at sidde i Folketinget, og hun måtte derfor forlade sit sæde.