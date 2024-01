En tøjbøjle. En fejekost og en støvsugerslange.

Det var nogle af de remedier, en nordjysk bedstemor angiveligt brugte, når hun afstraffede sine børnebørn, skriver TV 2 Nord.

Børnene, som i dag er mellem 10 og 21 år, fik efter alt at dømme bank af deres mormor i en periode på mere end 14 år.

Derfor sidder den 65-årige kvinde mandag på anklagebænken i Retten i Nordjylland, hvor hun er tiltalt for i årevis at have udsat sine mange børnebørn for tæsk og andre former for vold.

Der er i flere tilfælde tale om episoder, som kategoriseres som grov vold. Det vil sige vold af særlig rå, brutal og farlig karakter.

Derudover har hun ifølge anklageskriftet hevet dem i håret og ørerne og skubbet og sparket dem.

Børnenes 42-årige mor er også tiltalt i sagen.

Moderen har ikke selv deltaget i volden, men derimod haft vidende om den uden at gribe ind.

Ifølge tv-stationen fremgår det af sagen, at de tre generationer bor under samme tag i det vestlige Himmerland.

Det fremgår ikke, hvordan de to kvinder stiller sig til tiltalerne.