Den tidligere drabschef Jens Møller og hans hold hædres nu med en prestigefyldt pris.

I mere end tre måneder var han den ansvarlige for den store eftersøgning af Kim Walls jordiske rester.

Og nu har Anders Lassen Fonden så tildelt folkene bag den spektakulære eftersøgning årets legat.

»De var oppe imod en meget snedig forbryder, Peter Madsen, men med samarbejde på tværs, var holdet bag eftersøgningen mere snedigt. Blandt andet derfor får de prisen,« siger chef for Frømandskorpset og bestyrelsesmedlem i fonden, Jens Bach, til TV 2 Lorry.

Den tidligere drabschef Jens Møller stod i spidsen for eftersøgningen af Kim Wall. Nu hædres han og hans hold med en prestigefyldt pris. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Den tidligere drabschef Jens Møller stod i spidsen for eftersøgningen af Kim Wall. Nu hædres han og hans hold med en prestigefyldt pris. Foto: Mads Claus Rasmussen

I mere end tre måneder ledte man efter Kim Walls jordiske rester, og Jens Bach er særlig imponeret over Jens Møller Jensens stædighed om at finde den svenske journalist, der blev 30 år gammel.

Det var natten til den 11. august 2017, at Kim Wall forsvandt, efter hun var taget med opfinderen Peter Madsen i hans ubåd.

111 dage senere - den 29. november - fandt man så den sidste jordiske rest af Kim Wall. Det var en arm, man fandt i Køge Bugt .

Og det er i høj grad for det store og omfangsrige eftersøgningsarbejde, at Anders Lassen Fonden uddeler prisen til Jens Møller og holdet bag.

Fra venstre: Vicepolitiinspektør Jens Møller Jensen (Købehavns Politi), kaptajn Torben Vang( Aarhus Universitet), Fondens protektor H.K.H. Kronprins Frederik, MD fra Frømandkorpset og orlogskaptajn Lars Møller Pedersen (Søværnets Dykkertjeneste) og fondens næstformand, oberst Michael Hyldgaard. Foto: Anders Lassen Fonden Vis mere Fra venstre: Vicepolitiinspektør Jens Møller Jensen (Købehavns Politi), kaptajn Torben Vang( Aarhus Universitet), Fondens protektor H.K.H. Kronprins Frederik, MD fra Frømandkorpset og orlogskaptajn Lars Møller Pedersen (Søværnets Dykkertjeneste) og fondens næstformand, oberst Michael Hyldgaard. Foto: Anders Lassen Fonden

De fire prismodtagere er vicepolitiinspektør Jens Møller Jensen fra Københavns Politi, kaptajn Torben Vang fra Aarhus Universitet, orlogskaptajn Lars Møller Pedersen fra Søværnets Dykkertjeneste og MD (han er anonymiseret) fra Frømandskorpset.

Jens Møller Jensen fortæller til TV 2 Lorry, at han er meget stolt over prisen og udtrykker samtidig, at han langtfra var alene om det store arbejde.

Jens Møller Jensen er i dag ikke længere afdelingsleder i Københavns Politi.

Ledelsen meldte ham tilbage i november til Den Uafhængige Politiklagemyndighed for muligt brud på sin tavshedspligt, efter han udgav en bog om sin tid som drabschef, og i den forbindelse eftersigende skulle have brudt sin tavshedspligt.

Her ses Peter Madsen og den svenske journalist Kim Wall ombord på opfinderens ubåd 'UC3 Nautilus' den 10. august 2017. Foto: PETER THOMPSON Vis mere Her ses Peter Madsen og den svenske journalist Kim Wall ombord på opfinderens ubåd 'UC3 Nautilus' den 10. august 2017. Foto: PETER THOMPSON

Jens Møller har dog udtalt, at han ikke fortryder noget af det, der står i bogen.

Han er senest også blevet fjernet fra Emilie Meng-sagen efter bogudgivelsen.

Kim Walls pårørende var til stede under legatuddelingen.

I april 2018 blev Peter Madsen idømt fængsel på livstid for drabet på Kim Wall.