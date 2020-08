Bliv dømt for at have produceret mindst 6.000 joints til handel i hashbod på Pusher Street på Christiania.

Men slip for at skulle afsone noget som helst af din dom på fem måneders fængsel bag tremmer.

Årsag?

Den lange ventetid fra anmeldelse til endelig dom.

Her er sagen mod CA Den 2. januar 2018 idømmes CA fem måneders fængsel af dommer hos Københavns Byret.

Han dømmes for i efteråret 2014 og vinteren 2015 at have produceret mindst 6.000 joints i et rækkehus i Kastrup og efterfølgende at have afleveret det til handel på Pusher Street på Christiania.

Ifølge dombogen kaldes rækkehuset for 'en særligt indrettet jointfabrik'.

Men fordi Københavns Politi har brugt rigtig lang tid på efterforskningen, ender CA med at få markant strafrabat. Københavns Byret har nemlig først modtaget tiltalen den 12. juni 2017. Det vil sige cirka 2 1/2 år efter CA har været med til producere de mange joints.

Ifølge dombogen skal han slet ikke afsone noget af sin dom bag tremmer. Kilde: Dombogen fra Københavns Byret

»Retten har taget hensyn til, at sagen har taget næsten tre år, hvilket udelukkende kan tilskrives anklagemyndigheden, samt tiltalte har aflagt fuld tilståelse,« står der i dombogen fra Københavns Byret, B.T. har fået aktindsigt i.

Ifølge dombogen betegnes det murstensbelagte rækkehus ellers som 'en særligt indrettet jointfabrik'.

Men den dømte med initialerne CA skulle altså intet afsone af sin dom.

CA er en af 68 dømte, der siden 2014 har fået strafrabat på gund af den lange ventetid hos politi og domstole.

Natasha Motta Mortensen er det seneste offer for forbrydelse, der har fortalt i B.T., hvodan det føltes, at den dømte fik strafrabat på grund af den lange ventetid. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Natasha Motta Mortensen er det seneste offer for forbrydelse, der har fortalt i B.T., hvodan det føltes, at den dømte fik strafrabat på grund af den lange ventetid. Foto: Thomas Nørmark Krog

Ofre som Silas Lund, Jeanica Holm Christensen, Jørn Lavdal, Natasha Motta Mortensen samt vidnet Karen Kjelsmark har åbent fortalt, hvordan den dømte har fået markant strafrabat på grund af ventetiden fra anmeldelse til dom.

Netop ofrenes historier har givet stor opmærksomhed på Christiansborg.

Mandag meldte justitsminister Nick Hækkerup (S) ud, at det skal være slut med denne form for strafrabat ved lange ventetider.

En gruppe mangler dog at blive hørt.

På et pressemøde mandag om det kommende politiforlig gjorde justitsminister Nick Hækkerup (S) det klart, at det skal være slut med den nuværende form af strafrabat ved lange ventetider. Foto: Emil Helms Vis mere På et pressemøde mandag om det kommende politiforlig gjorde justitsminister Nick Hækkerup (S) det klart, at det skal være slut med den nuværende form af strafrabat ved lange ventetider. Foto: Emil Helms

Hvad har de dømte gerningsmænd med strafrabat selv at sige?

B.T. har tidligere – og uden held – konfronteret narkohandleren SB, der sidste år fik strafrabat ved sin fjerde dom for at være i besiddelse af stoffer.

Nu vil B.T. gerne høre CA's side af sagen, og derfor besøger vi adressen i Kastrup, hvor jointfabrikken lå.

Men her bor den nu 26-årige tømrer Sean Stasel og hans toårige datter i det murstensbelagte rækkehus. De er fornyligt flyttet ind i huset, og kender intet til, at det før var en jointfabrik.

»Jeg syens ikke, at det i orden, hvad der er sket i huset, før vi flyttede ind. Handel med stoffer er ikke godt for samfundet,« siger 26-årige Sean Stasel, som fornylig flyttede ind i det rækkehus, hvor en mand i 2018 blev dømt for at have lavet mindst 6000 joints. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere »Jeg syens ikke, at det i orden, hvad der er sket i huset, før vi flyttede ind. Handel med stoffer er ikke godt for samfundet,« siger 26-årige Sean Stasel, som fornylig flyttede ind i det rækkehus, hvor en mand i 2018 blev dømt for at have lavet mindst 6000 joints. Foto: Thomas Nørmark Krog

CA selv er ikke at finde nogen steder.

B.T. har kontaktet Københavns Politi, som forklarer, at ventetiden skyldtes, at sagen var del af større kompleks.

»Den dømte indgår i et større sagskompleks, hvor mere end 30 personer blev anholdt i september 2015. Det store omfang af sagerne i komplekset har haft betydning for den lange sagsbehandlingstid,« lyder forklaringen i et formelt svar fra Københavns Politi.

CA er ikke ene om at slippe helt straffri for handel med hash.

Se alle dommene til HB 22. oktober 2019 blev 21-årige HB dømt tre måneders fængsel for handel med stoffer i Hashklubben på Brøndby Strand og andre steder. Men på grudn af ventetiden fik han strasfrabat, så han helt slap for fængsel. Her er hans tidligere domme og straffe: Bødestraf i 2010 for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer

Dom af 7. april 2011 for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1 med fængsel i 2 år, 6 måneder. Løsladt på prøve den 16. august 2012 med enreststraf på 304 dage.

Ankedom af 10. januar 2014 for overtrædelse af straffeloven og lov om euforiserende stoffer

Dom af 20 februar 2014 med fængsel i 11 måneder og bøde for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og færdselsloven. Straffen var en fællesstrafmed hensyn til retsstraffen på 304 dage.

2 bødestraffe i 2015 for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Kilde: Dombogen fra Retten i Glostrup

Sidste år blev 21-årige HB dømt skyldig for flere gange i efteråret 2017 at være i besiddelse af hash til handel i Hashklubben på Brøndby Strand samt kokain til eget forbrug.

Helt konkret blev HB dømt tre måneders fængsel, men grundet den lange ventetid skulle han intet afsone, står der i dombogen fra Retten i Glostrup.

Og det var endda ved sjette brud på straffeloven for handel eller besiddelse af stoffer, at han endte med få strafrabat.

Uden held har B.T. forsøgt at få kontakt til HB.

Men Københavns Vestegns Politi vil til gengæld gerne beklage forløbet.

»Der er ingen tvivl om, at det er beklageligt, når borgerne skal vente længe på en afklaring, hvad enten de er forurettede, pårørende, vidner eller sigtede i en sag,« skriver politikredsen på mail.

Samtidig erkender Københavns Vestegns Politi, at der har været rigtig meget at se til i denne periode.

»Sagsbehandlingstiden, der med fordel kunne have været betydeligt kortere, skyldes et betydeligt sagspres samt prioriteringer af andre sagstyper i perioden,« skriver politiet.