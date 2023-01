Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ovenpå den seneste udvikling af skyderier og eksplosioner, er det tid til nye tiltag.

Svensk politi ønsker nemlig at bryde »den alvorlige voldsspiral,« som den svenske hovedstad oplever i øjeblikket.

Senest lørdag aften, hvor et skyderi udspillede sig i det sydlige Stockholm, hvor der blev skudt mod en mand – der dog viste sig at være det forkerte mål.

Fredag blev en mand fundet livløs i hovedstaden, ligesom eksplosionerne fortsætter.

Det får nu svensk politi til at indkalde forstærkninger i form af 100 ekstra politifolk til Stockholm.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

»Med den seneste udvikling af skyderier og eksplosioner ser vi et behov for at sende yderligere forstærkninger til Stockholm for at forhindre, at der sker flere drab i de igangværende konflikter og for at øge overvågningen flere steder. Politiet vil være på stedet inden for de næste dage,« siger Johan Olsson, leder af Noa, politiets nationale operative afdeling.

Beslutningen gælder de næste to uger, og politiet kommer fra alle politiregioner.

Stockholm har i forvejen forstærket med 190 politifolk fra forskellige dele af landet.