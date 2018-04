Forsvarsadvokat Henrik Stagetorn var onsdag inviteret ind på BT's redaktion, hvor han svarede på spørgsmål om Peter Madsens dom fra nysgerrige læsere. Se et udklip af svarene i videoen herover.

Peter Madsen blev onsdag kendt skyldig i drabet på den svenske journalist Kim Wall og idømt fængsel på livstid.



Livstidsdømte afsoner i gennemsnit 16-17 år i fængsel, men allerede efter 12 år kan der søges om prøveløsladelse.

Ifølge forsvarsadvokat Henrik Stagetorn skal man dog ikke regne med, at Peter Madsen render frit rundt om 12 år:

»Jeg kan ikke huske sager, hvor man blev overrasket over, at en livstidsdømt kom hurtigere ud end forventet. Snarere omvendt er der mange sager, hvor man tænker, at det er rigtig lang tid, de har siddet,« siger Henrik Stagetorn og tilføjer:

»Man kan ikke bare sige 12 år fra august 2017 (drabet på Kim Wall, red.), og så er han ude. Der er mange sten på vejen.«



Når en livstidsdømt fange søger om prøveløsladelse, sættes der gang i en omfattende proces, hvor Kriminalforsorgen - via indstillinger fra fængslet og Retslægerådet - til sidst skal afgøre, om prøveløsladelsen kan godkendes.

I dag afsoner 25 mennesker en livstidsdom i Danmark, og en af dem, Naum Conevski, har siddet i fængsel i 33 år.

Han blev i 1985 kendt skyldig i drabene på to unge mænd ved Amager Strand. Og det er ikke usandsynligt, at Peter Madsen også ender med at sidde særdeles lang tid i fængsel:

»I teorien kan han sidde lige så lang tid ja,« siger Henrik Stagetorn.



Forsvarsadvokaten, der blandt andet er kendt for at være forsvarsadvokat for en af tuneserne i 'tunesersagen' fra 2008, blev ikke overrasket, da han onsdag formiddag læste Peter Madsens dom:

»Nej, jeg er ikke overrasket over dommen. Der var en vis uvished over, om det skulle være livstid, forvaring eller en overmålsstraf, men jeg er ikke overrasket over domsfældelsen,« siger han.

