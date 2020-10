Kvindemorderen Peter Madsen kommer efter alt at dømme til at afsone sin livstidsdom under særdeles skærpede vilkår, efter hans dramatiske flugt fra Herstedvester Fængsel tirsdag formiddag.

Frem til i dag har Peter Madsen kunnet benytte Herstedvesters værksted og være sammen med andre indsatte.

Men det kan meget vel være slut, efter Peter Madsen tirsdag og bevæbnet med det, som politiet på et pressemøde senere betegnede som en pistolattrap og en bombebælteattrap, truede sig hele vejen ud gennem fængselsporten i Herstedvester Fængsel i Albertslund.

Under flugten skal Peter Madsen angiveligt også have truet fængselspersonale på livet og holdt en kvindelig medarbejder som gidsel.

Peter Madsen escape attempt in Albertslund on Tuesday 20 October 2020. In April 2018 Peter Madsen was convicted of the 2017 murder of Swedish journalist Kim Wall on board his submarine, UC3 Nautilus, and sentenced to life imprisonment.

Den slags ser Kriminalforsorgen ikke på med milde øjne, siger stjerneadvokaten Mette Grith Stage, som blandt andre har været forsvarer for 'Kundby-pigen'.

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at Kriminalforsorgen vil skrue på alle de skruer, der kan skrues på. Det er alvorligt, det der er sket, og det er Kriminalforsorgen nødt til at slå hårdt ned på. Kriminalforsorgen kan ikke leve med risikoen for, at det sker igen,« siger hun og tilføjer:

»I en situation som denne, hvor Peter Madsen helt åbenbart har udgjort en trussel mod personalet - og måske også mod andre indsatte - og hvor han må vurderes fortsat at være flugttruet, så kan man altså komme til at afsone under nogle meget restriktive forhold.«

Det er endnu uklart, hvordan Peter Madsen skaffede remedierne til sin flugt, men et godt bud er, at pistolen og bombebæltet er blevet fremstillet i eller med remedier fra værkstedet i Herstedvester Fængsel.

Forsvarer i Kundby-sagen, advokat Mette Grith Stage, foran Retten i Holbæk d. 19. april 2017- - Se RB 20/4 2017 10.59. En 17-årig pige forklarer, at det var kort tid, hun så op til el-Hussein. Hun er tiltalt for forsøg på terror..

Ifølge journalist Kristian Linnemann, der har ført mange timers telefonsamtaler med den livstidsdømte morder, tilbringer Peter Madsen mange af sine vågne timer i fængslets værksted, hvor han fremstiller modeller af raketter og ubåde af materialer som ispinde og staniol.

»Han har sagt, at hvis fængslet tager værkstedet fra ham, så har han ikke noget tilbage,« sagde Kristian Linnemann.

Og det er meget nærliggende, at Kriminalforsorgen netop vil afskære Peter Madsen fra at benytte fængselsværkstedet fremover, påpeger Mette Grith Stage.

»Kriminalforsorgen har ret vide beføjelser. De kan afskære ham fra aktiviteter i fængslet, herunder muligheden for at komme ned i fængslets værksted eller muligheden for at lave mad,« siger hun.

Politiaktion i Albertslund, tirsdag den 20. oktober 2020. Politiet har anholdt en person i sag om forsøg på fangeflugt. Personen er den drabsdøbte Peter Madsen..

Kriminalforsorgen kan ifølge Mette Grith Stage principielt afskære Peter Madsen fra alt, de finder nødvendigt af hensyn til sikkerheden for andre og for at minimere risikoen for flugt.

Det kan betyde, at Peter Madsen vil blive udelukket fra at være sammen med andre indsatte, så længe Kriminalforsorgen finder det nødvendigt.

»Når han skal på gårdtur, bliver det alene. Han skal være alene hele dagen, så det bliver det, man populært kalder isolation,« siger Mette Grith Stage.

Hun tvivler på, at Peter Madsen kommer til at fortsætte sin afsoning i Herstedvester Fængsel i Albertslund.

I stedet vil han sandsynligvis blive flyttet til den sikrede afdeling i Vestre Fængsel i København.

»Det er dér, de farligste fanger sidder.«

Politiet har sent tirsdag eftermiddag sigtet Peter Madsen for flugtforsøget. Det giver typisk 30 dages fængsel.

Men oveni vil der ifølge Mette Grith Stage sandsynligvis blive rejst sigtelser for trusler på livet, ulovlig tvang og frihedsberøvelse, der vil give en tillægsstraf, som skal udmåles i år.

»I virkeligheden kan Peter Madsen være ligeglad med den ekstra straf, fordi han sidder på livstid,« siger hun.

Og så alligevel ikke.

»For det kommer til at gøre hans hverdag mindre munter i form af skærpede afsoningsvilkår. Og så kommer det også til at betyde noget for hans muligheder for at blive prøveløsladt en gang i fremtiden. En prøveløsladelse er kommet et skridt længere væk.«