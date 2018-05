Statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) kommentar om det påståede hatecrime-overfald mod Justitsministerens samlever er upassende.

Det siger den succesrige forsvarsadvokat Mette Grith-Stage, der mener, at Statsministeren stempler en 34-årig slovakisk ishockey-fan som skyldig i vold og had mod homoseksuelle.

»Det er udmærket, at statsministeren udtrykker sin sympati, men set i lyset af, at den sigtede nægter sig skyldig, er det uhensigtsmæssigt og upassende, at statsministeren kommer med en udtalelse, hvor han forudsætter at den sigtede er skyldig. Hvis man ser det fra den sigtedes synspunkt, er det ret foruroligende, at Danmarks statsminister har udtalt sig om, at det nok har fundet sted,« siger Mette Grith-Stage.

LA-bar i København. Justitsministerens samlever blev overfaldet foran baren natten til torsdag. Foto: Jesper Vestergaard Larsen LA-bar i København. Justitsministerens samlever blev overfaldet foran baren natten til torsdag. Foto: Jesper Vestergaard Larsen

Torsdag blev en 34-årig slovakisk mand sigtet for vold og hatecrime begået mod Justitsminister Søren Pape Poulsens samlever Josue Vasquez. Slovakeren nægter sig skyldig i at have slået Josue Vasques med knytnæve og i at have råbt »I dont like homoes« foran LA Bar i København. Få timer efter nyheden var ude i medierne reagerede Statsminister Lars Løkke Rasmussen med en sympatitilkendegivelse på Twitter:

Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse. Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue. — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) May 17, 2018

Den tidligere socialdemokratiske minister Nicolai Wammen har også kommenteret sagen på Twitter:

@SorenPapes samlever Josue Vasquez har været udsat for en hadforbrydelse og vold. Det er noget svineri og helt uacceptabelt. Positivt at der allerede er sket fængsling i sagen. Mine varme tanker og store medfølelse går til Josue og Søren. #dkpol — Nicolai Wammen (@NWammen) May 17, 2018

Mette Grith Stage kender kun sagen fra mediernes omtale, men hun påpeger, at der altid er to sider af en sag. Derfor bør politikere være varsomme med at blande sig i verserende straffesager:

»Sagen om bager-Ali burde mane til forsigtighed blandt politikere,« siger Mette Grith-Stage.

Advokat Mette Grith Stage har været forsvarer i en lang række sager, blandt andet for den 17-årige pige fra Kundby.(Foto: Sarah Christine Nørgaard/Scanpix 2017) Foto: Sarah Christine Nørgaard Advokat Mette Grith Stage har været forsvarer i en lang række sager, blandt andet for den 17-årige pige fra Kundby.(Foto: Sarah Christine Nørgaard/Scanpix 2017) Foto: Sarah Christine Nørgaard

Hun henviser til en sag fra januar, hvor en bager i Tingbjerg ved navn Ali Parnian i januar fik sin kiosk smadret af maskerede gerningsmænd. Flere politikere reagerede på historien om, at han forinden var blevet opkrævet beskyttelsespenge. Den konservative politiker Mette Abildgaard samlede en halv million kroner ind til Ali Parnian og Inger Støjberg besøgte personligt den iranske bager i Tingbjerg.

Senere viste det sig, at Ali Parnian selv var sigtet i en straffesag og politiet udtalte, at der tegnede sig »et broget billede« af hærværket mod bageren. Mette Abildgaard endte med at betale de 500.000 kroner tilbage til bidragsyderne. Ali Parnian blev frikendt ved landsretten.