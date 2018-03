Henrik Stagetorn har tidligere givet sit bud på, hvilke gode kort, som Peter Madsens forsvarerer har på hånden i sagen. Det kan du se og høre foroven.

Torsdag vidnede retsmediciner Christina Jakobsen i ubådssagen, og i forbindelse med vidneudsagnet blev obduktionsrapporten læst op af specialanklager Jakob Buch-Jepsen i Københavns Byret.

Her lød det, at man ikke kan fastslå dødsårsagen.

Det mener forsvarsadvokat Henrik Stagetorn er et vigtigt kort i forsvarer Betina Hald Engmarks hånd, når hun skal forsøge at få Peter Madsen frikendt for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

»Det er jo et af forsvarerens stærke kort, at man ikke entydigt kan fastslå dødsårsagen. Det udelukker dog ikke en domfældelse, men det er noget, som forsvareren vil gøre meget ud af senere i forløbet,« siger Henrik Stagetorn til BT og fortsætter:

»Det bliver et klart stridspunkt under proceduren.«

Til gengæld konkluderede retsmedicinerne, at stiklæsionerne, som Peter Madsen påførte Kim Wall, er sket tættere på hendes død frem for flere timer efter, som Peter Madsen tidligere har forklaret. Ifølge den drabstiltalte begyndte han først at tildele stik og partere Kim Wall ved syvtiden.

»Lige nu tyder det på, at det billede, der tegner sig, er, at det er en fordel for Peter Madsens, at dødsårsagen ikke kan fastslås, men det er en ulempe, at retsmedicineren siger, at flere af læsionerne kan være påført, før døden indtraf.«

BT har også talt med den tidligere vicestatsadvokat Anne Birgitte Stürup, der fik Amagermanden dømt, omkring udviklingen i sagen.

»Det må vise sig, når bevisførelsen er slut, hvordan det skal vurderes. Man kan ikke bare nå til den konklusion, at fordi det er usikkert, hvad hun er død af, at så falder sagen til jorden.«