Efter 10 retsmøder er alle beviserne lagt frem. Nu er det op til anklager og forsvarer at overbevise retsformand og lægdommere.



Peter Madsen er tiltalt for seksuel mishandling, drab, usømmelig omgang med lig og for at bringe andres liv i fare med uforsvarlig sejlads. Han erkender de to sidste punkter.

Når næstsidste retsmøde i sagen bliver afholdt 23. april vil anklager Jakob Buch-Jepsen fremlægge de sidste detaljer af Peter Madsens mentalerklæring og personlige forhold. Herefter vil han i sin procedure give en samlet fremlæggelse af, hvordan sagen ser ud set med anklagemyndighedens øjne.

Det forklarer forsvarsadvokaten Henrik Stagetorn, der er partner i Stagetorn Advokater. Han understreger, at han udelukkende kender sagen fra medierne, hvor han har fulgt den tæt og kommenteret undervejs for BT:

»Anklagerens stærkeste kort er, at retsmedicineren siger, at den mest sandsynlige forklaring på dødsårsagen er, at Kim Wall døde som følge af kvælning eller halsoverskæring. Det står stærkt, når det bliver sammenholdt med ubådsekspertens forklaring om, at Peter Madsens forklaring om kulilteforgiftning er usandsynlig,« siger Henrik Stagetorn.

Forsvarer Betina Hald Engmark ankommer til Københavns Byret. Den 5. april. Foto: Mads Claus Rasmussen Forsvarer Betina Hald Engmark ankommer til Københavns Byret. Den 5. april. Foto: Mads Claus Rasmussen

Peter Madsens forsvarsadvokat Betina Hald Engmark vil også få ordet. Og hun har især ét stærkt kort på hånden:

»Forsvareren har stadig en stærk pointe i, at der er uklarhed om dødsårsagen,« siger Henrik Stagetorn.

Anklagemyndighedens påstand er, at Peter Madsen idømmes fængsel på livstid eller subsidiært forvaring.

Der afsiges dom 25. april.

KLIK PÅ BILLEDET:

Få overblikket over, hvor politiet fandt vigtige spor, da Peter Madsen blev reddet op af Øresund. ​BT har lavet dette interaktive billede ud fra anklagerens beskrivelse i retten:

U-båden Nautilus: Snorkelventilen

Et vidne, der var praktikant i Peter Madsens Rumlaboratorium, har forklaret, at der var en defekt på ubådens snorkelventil, som gjorde, at lugerne somme tider sugede sig fast og skabte en potentielt farlig situation.

Både praktikanten og et kvindeligt vidne har fortalt, at de har oplevet, at lugerne sugede sig fast.



LÆS OGSÅ: Chefpsykolog efter mentalerklæring: Disse særlige træk kan være gennemgående hos Peter Madsen



Kulilteforgiftning

En kaptajnløjtnant og ubådsekspert har været indkaldt som vidne. Hun vurderer, at Kim Wall ikke kan være død af kulilteforgiftning.

Kaptajnløjtnanten fortalte, at det hverken har været muligt at måle Co2 eller kulilte i ubåden, og at der ikke var aflejret sod i indsugningsrøret.

Peter Madsen er kommet med en masse indvendinger til forklaringen og har krævet den efterprøvet med forsøg, men det har retten afvist.

Offeret Kim Wall: Dødsårsagen

Retsmedicinerne har ikke været i stand til at bestemme dødsårsagen. Ifølge anklagemyndigheden døde Kim Wall på ’ukendt måde, muligt ved halsoverskæring eller kvælning’.

Peter Madsen har forklaret, at Kim Wall døde af kulilteforgiftning.

Anklager Jakob Buch Jepsen ankommer til Københavns Byret. Den 5. april. Foto: Mads Claus Rasmussen Anklager Jakob Buch Jepsen ankommer til Københavns Byret. Den 5. april. Foto: Mads Claus Rasmussen

Skaderne i underlivet

På torsoen er der påført en række snit- og stiklæsioner på kønsdelene.

Peter Madsen har forklaret, at han cirka syv timer efter Kim Walls død stak i torsoen for at få liget til at synke. Via mikroskopundersøgelser er der fundet blodudtrædninger på mindst ét af de dybe stik, hvilket ifølge retsmedicinerne kan tyde på, at stikkene blev påført før eller lige omkring dødstidspunktet.

LÆS OGSÅ: Få overblikket: Her fandt politiet vigtige spor, da Peter Madsen blev reddet op af Øresund

Læsioner i hovedet

Hovedet havde en række læsioner og var pakket ind i to plastikposer.

Peter Madsen har forklaret, at han stak i plastikposen for at få den til at synke, og at han på den måde må påførte skader på hovedet.

Mærkerne på armene

På Kim Walls arm blev der fundet et pressemærke, der matcher de stropper fra Biltema, der er fundet på ubåden og i vandet. De kan stamme fra, at Kim Wall har været spændt fast.

Peter Madsen selv: Peter Madsens sexliv

Under retssagen er det kommet frem, at Peter Madsen var aktiv i adskillige sexklubber, herunder også i det sadomasochistiske miljø. Det er dog også kommet frem, at Peter Madsen blev smidt ud af en SM-klub, fordi han var for passiv. En af Peter Madsens elskerinder har i retten fortalt, at hun forsøgte at dyrke SM med Peter Madsen, men at han ikke rigtig var til det.

Snuff

LÆS OGSÅ: Peter Madsens mentalerklæring er fremlagt: Her svarer chefpsykolog på læsernes spørgsmål

På Peter Madsens computere og eksterne harddiske blev fundet en større mængde billeder og videoer med fetich, mishandling og drab.

I retten er der afspillet tegnefilm og rigtige film, hvor kvinder bliver spiddet og halshugget. 19 timer før Peter Madsen stævnede ud med Kim Wall, søgte han på en halshugningsvideo.

Sms’erne til elskerinder

I dagene op til sejlturen med Kim Wall var Peter Madsen i gang med at arrangere en trekant med to elskerinder. I en sms til den ene af elskerinderne truede han med, at han ville spidde hende. I en efterfølgende korrespondance mellem de to kvinder skrev den anden elskerinde, at hun og Peter Madsen havde joket med, at de skulle optage en snuff-film med hende i hovedrollen.

Mentalerklæringen

En retspsykiatrisk erklæring betegner Peter Madsen som ikke psykotisk, men med en svært afvigende personlighed med stærke narcissistiske træk.

Han bliver beskrevet som ’udtalt glat og med overfladisk charme og med manglende anger og skyldfølelse’.

Retssagen imod Peter Madsen i Københavns Byret. Torsdag den 5. april. Foto: Mads Claus Rasmussen Retssagen imod Peter Madsen i Københavns Byret. Torsdag den 5. april. Foto: Mads Claus Rasmussen

Skiftende forklaringer

Over radioen til søværnet forklarede Peter Madsen, at han havde sat Kim Wall af. Da han kom i land, fortalte han, at han var sejlet ud alene. Til politiet fortalte han først, at Kim Wall fik lugen i hovedet og at han begravede hende i ét stykke. Da kroppen blev fundet, forklarede han, at hun døde af kulilteforgiftning, hvorpå han parterede hende.

Redskaberne: Stropperne

Blå og orange stropper indkøbt i Biltema er blevet fundet overskårne sammen med Kim Walls lig og ejendele. Ifølge politiets retsteknikere passer overskæringerne til de stropper, der er fundet på gulvet i ubåden.

Peter Madsen forklarer, at stropperne normalt befinder sig under en bænk, men må være gledet ned, da ubåden blev fyldt med vand.

Tilspidsede skruetrækkere

Peter Madsen har erkendt at have brugt 50 centimeter lange, tilspidsede skruetrækkere mod Kim Wall, men hævder, at han gjorde det for at lukke luften ud af liget.

Skruetrækkerne var oprindeligt tænkt som jordspyd. Et vidne fra rumlaboratoriet har sagt, at han aldrig tidligere har set så lange skruetrækkere.

Saven

Inden sejlturen med Kim Wall blev Peter Madsen interviewet af et filmhold. I baggrunden på deres optagelser ses en sav med orange skæfte. Et vidne har set Peter Madsen gå med saven på Refshaleøen, og dykkere har fundet en sav med orange skæfte i Øresund.

I retten har Peter Madsen forklaret, at han skulle bruge saven til at bygge hylder i ubåden.

Haveslangen

Anklagemyndigheden mener, at Peter Madsen medbragte en grøn haveslange om bord på Nautilus, som han ville bruge til at rengøre ubåden efter drabet. Peter Madsen hævder, at den skulle bruges til almindelig rengøring. Praktikanter har i retten fortalt, at de under rengøring af Nautilus altid brugte børste og spand.