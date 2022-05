Lyt til artiklen

Personalet i en dagligvarebutik på Kamma Klitgårds Gade i Risskov kontaktede søndag 8.08 politiet, da fire mænd havde stjålet tre flasker vodka og nogle vodkashots.

Et par medarbejdere havde opdaget tyveriet og havde kortvarigt fulgt efter mændene, da de gik fra butikken.

Da politiet kom frem, viste personalet hvilken retning mændene var gået, og ved en lejlighed i området kunne betjentene høre, at der var gang i en fest.

Patruljen aflagde festen et besøg, og her traf de fire mænd, der svarede nøje til dét signalement, som butiksmedarbejderne havde givet.

På stedet stod der desuden to uåbnede vodkaflasker af samme mærke, der var stjålet fra butikken.

Det endte med, at fire mænd på 26, 22, 22 og 20 år blev sigtet for tyveri, og de to flasker uåbnede vodkaflasker blev beslaglagt.