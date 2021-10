Mandag klokken 14.26 modtog Østjyllands Politi en anmeldelse fra en strøgvagt.

Vagten havde nemlig set en mand stjæle fem ruller tape fra et udendørs udsalgssalg ved Flying Tiger i Aarhus.

Herefter var manden steget på en bus. Vagten var løbet efter og havde fået chaufføren til at holde døren og blive holdene på stedet, mens han gik igennem bussen.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Og ganske rigtig sad manden bagest i bussen og forsøgte at gemme sig.

Da vagten kom tættere på, kunne han se, at manden delvist sad på de stjålne taperuller, da han forsøgte at skjule dem mellem benene.

Vagten bad herefter manden følge med ind i butikkens baglokale, og derfra ringede han til politiet.

Da betjentene kom, blev den 36-årige rumænske mand anholdt og sigtet for butikstyveri.

Han fik desuden afleveret taperullerne tilbage til butikken og fik i stedet en straksbøde på 500 kroner.