Det er langt fra omkostningsfrit at holde liv i 925 ulovlige skunkplanter.

For eksempel brugte fire mænd fra Odense og Østfyn på halvandet år strøm for godt 96.000 kroner til et skunklaboratorium i Langeskov.

Men i stedet for selv at betale strømforbruget til de kriminelle aktiviteter, stjal de strømmen – mindst 52.470 kwh – fra Vores Elnet A/S via en ulovlig elinstallation.

Nu kan den omfattende skunkproduktion og eltyveriet i stedet koste de fire mænd på henholdsvis 28, 28, 31 og 34 år en fængselsstraf.

Tirsdag var første dag i retssagen, der udover skunklaboratoriet og eltyveriet også drejer sig om besiddelse af kokain og kørsel uden kørekort.

Ifølge anklager Rie Johansen var det hverken en anmeldelse eller forudgående efterforskning, der førte til skunkproduktionen, der fandt sted i nogle udlejningslokaler.

»Det var politiet, der ved en tilfældighed fandt frem til det, fordi de var ude til en anden sag,« siger hun.

Ifølge anklageskiftet har de fire mænd fra 1. december 2018 til 23. juli 2019 fremstillet og efterfølgende besiddet 288,9 gram tørret skunk og 925 skunkplanter.

Det svarer til mindst 26,6 kilo skunk eller hash.

»Det er en skærpende omstændighed, at der var rigtig mange planter og en stor produktion,« siger anklager Rie Johansen.

Til dyrkningen af hampplanterne blev der fundet blandt andet 4 væksttelte, 43 vækstlamper, 17 blæsere, 6 udsugningsmotorer, 6 byggestrømstavler og 35 ventilationsrør. Alt sammen drevet via en ulovlig elinstallation, som først blev opdaget i forbindelse med ransagningen.

»Der har været strøm på adressen, så det her er gjort udenom den strøm, der har været i forvejen. Det er for at undgå den her store elregning, som det ellers ville give,« siger anklager Rie Johansen.

Derudover er en af de fire mænd – en 28-årig – tiltalt for at besidde 95,79 gram kokain og en pose med 74,74 gram hash med henblik på videresalg.

Den anden af de to 28-årige har ifølge anklageskriftet været i besiddelse af 1.288,12 gram hash, 56,79 gram skunk og 5,74 gram kokain med henblik på videreoverdragelse. Begge har siddet varetægtsfængslet, men er blevet løsladt igen.

Der er endnu et retsmøde 6. oktober, og det forventes, at der falder dom i sagen 17. december.