Det kræver åbenbart en del at dyrke cannabis.

Gødning, potter, tørrenet, varmeblæsere væksthuslamper og ikke mindst strøm.

En vare, som kun er blevet dyrere i de seneste måneder.

Men allerede i marts 2020 vurderede to mænd altså, at prisen på el var for dyr til, at de ville betale for den energi, der skulle til, for at dyrke deres cannabisplanter.

»Skunk laboratorier har jo et højt elforbrug. Derfor ser vi faktisk tit, at man forsøger at stjæle strøm i forbindelse med dyrkningen,« siger Kim Kristensen, specialanklager fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Og de to mænd forsøgte ikke bare. De lykkedes også. Ved at pille ved elmåleren fik de på to adresser tiltusket sig strøm til en værdi af omkring 60.000 kroner.

Det er de nu tiltalt for. Ligesom de er tiltalt for at overtræde loven om euforiserende stoffer og flere andre forhold.

»Vi taler ikke om store mængder skunk i den her sag, men vi vurderer, at det var deres hensigt at starte en forretning og videredistribuere, så det er de tiltalt for,« siger Kim Kristensen.

I alt nåede de to mænd at producere lidt over syv kilo marihuana på knap et år.

Havde politiet ikke forstyrret deres forretning, havde produktionen sandsynligvis været omkring dobbelt så stor.

Det fremgår nemlig af anklageskriftet, at mændene i første omgang havde sat deres ulovlige forretning op på en adresse i Løkken.

Her nåede de at producere 456 gram marihuana og dyrke 259 cannabisplanter og cannabisstiklinger – som kunne have givet et udbytte på over 7 kilo marihuana – inden politiet rykkede ind.

Herefter arbejdede de to videre på en adresse i Tårs, hvor de formåede at fremstille. 6,8 kilo marihuana – og samtidig blev taget for besiddelse af 137,62 gram hash med henblik på videreoverdragelse.

Til listen af lovovertrædelser kan man derudover lægge besiddelse af ulovlige knojern, kasteknive, skunk, kokain og andre stoffer oveni.

Sagen skulle have været for retten i Hjørring tirsdag, men blev udsat, fortæller anklager Mette Høg Bonvin til B.T.