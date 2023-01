Lyt til artiklen

Kort før midnat forulykkede en bil på Skælskør Landevej ved Slots Bjergby, hvorefter den endte på en mark og rullede rundt.

Da politiet ankom, var der kun en person i bilen – og han sad fastklemt på bagsædet.

Ulykken skete klokken 23.57 mandag aften, og det viste sig efter politiets ankomst, at bilen kort forinden var blevet stjålet i Skælskør.

Om det var årsagen, står stadig hen i det uvisse, men de to andre personer i bilen havde i hvert fald taget flugten og efterladt en såret og fastklemt mand på bilens bagsæde.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Politiet fandt hurtigt ud af, hvor de to andre personer i bilen var blevet af.

De havde tilkaldt en taxa og blev kørt til en adresse i Skælskør.

Her fandt politiet de to personer, en 47-årig mand og en 30-årig kvinde, som efterfølgende blev kørt til sygehuset for at blive undersøgt og behandlet for deres skader.

Manden, som var blevet efterladt fastklemt i bilen, blev frigjort, hvorefter også han blev kørt til sygehuset for at modtage behandling.

»Den 47-årige mand har indrømmet over for politiet, at det var ham, der var fører af bilen, men det har endnu ikke været muligt at afhøre de implicerede parter, så hændelsesforløbet er endnu ikke fastlagt,« skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Der meldes derfor endnu ikke om sigtelser i sagen.