Da han mandag ankom til sit værelse i en lejlighed i Sydhavnen, fik han øje på en bilnøgle.

Hurtigt fik han den idé, at han ville køre en tur. Men det skulle vise sig at være en frygteligt dårlig idé – og det er ikke kun på grund af alkoholen i hans blod.

Således er en 23-årig mand fra Litauen tirsdag blevet varetægtsfængslet i 27 dage efter ved et grundlovsforhør i Dommervagten ved Københavns Byret at have erkendt både brandstiftelse og tyveri af en lighter til 16 kroner.

Han ville i retten gerne fortælle om sagen, der altså blev indledt, da han fik øje på bilnøglerne.

Den 23-årige mand anede ikke, hvem der var ejer af bilen, men han valgte ikke desto mindre at køre hen til en tankstation, hvor bilen så 'gik i stykker'.

Da han ikke ville efterlade fingeraftryk og derfor afsløre, at han stod bag tyveriet, besluttede han sig omkring klokken 19.10 for at sætte ild til den.

Derfor gik han ind på tankstationen, hvor han stjal den 16 kroner dyre lighter, hvorefter han med nogle papirer fra bilens handskerum startede branden.

Efterfølgende tog han hjem til adressen i Sydhavnen, men her var biltyveriet blevet opdaget, og der opstod derfor en slåskamp.

I kølvandet på denne valgte den 23-årige at erkende, at han havde sat ild til bilen, og senere samme aften blev han så anholdt i lejligheden.

I retten forklarede den unge litauer, at han har været i Danmark i et halvt års tid.

Da dommeren vurderede, at der var grund til at frygte, at han ville forsøge at unddrage sig en eventuel straf, blev det altså besluttet, at han skulle varetægtsfængsles.

