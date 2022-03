Søndag 09.50 fik Østjyllands Politi en henvendelse fra en kvinde i Skanderborg.

Kvinden oplyste, at hun havde fået stjålet sin bil og via en GPS-app kunne se, at bilen nu befandt sig ved Jens Baggesens Vej i Aarhus.



En patrulje kørte til stedet, hvor de kunne se bilen holde parkeret med to personer siddende i den.

Da bilen begyndte at trille lidt frem, fik patruljen standset den og tog kontakt til den 28-årige mand, der sad på førersædet, og den 28-årige kvinde, der sad på passagersædet.

De blev begge anholdt og sigtet for brugstyveri af bil – blot 20 minutter efter bilens ejer havde kontaktet politiet.



Under visitationen på politigården blev den 28-årige mand fundet i besiddelse af narkotika, og han blev derfor også sigtet for narkobesiddelse.

En narkometertest viste, at han også havde narko i blodet, hvilket medførte en sigtelse for narkokørsel.

Slutteligt blev han også sigtet for kørsel uden førerret, da det viste sig, at han ikke havde noget kørekort.