En 92-årig kvinde blev på åben gade og ved højlys dag udsat for et røveri i Hellerup.

Men efter røveriet skete der noget, gerningsmanden nok næppe havde regnet med.

Umiddelbart efter at den 92-årige havde hævet penge i en kontantautomat, skubbede en yngre mand mandag klokken 10.11 til kvinden, stjal hendes taske og stak af.

Røveriet skete på Bernstorffsvej i Hellerup og blev overværet af flere forbipasserende.

Flere af dem reagerede både snarrådigt og lynhurtigt ved at løbe efter gerningsmanden, skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Der opstod noget tumult, og en af borgerne pådrog sig skader på sin ene hånd, da han forsøgte at fravriste gerningsmanden en kniv.

Røveren havde held med at undslippe – men kort efter slap hans held op. Igen takket være et vidnes indsats.

Vedkommende løb efter gerningsmanden, som havde sat kursen mod Kildegårdshallen. Under jagten informerede vidnet løbende politiet om, hvor gerningsmanden befandt sig.

Kort efter kunne Nordsjælland anholde gerningsmanden bag røveriet, en 23-årig mand fra Hellerup.

»Der skal lyde en stor ros og tak til de borgere, som var med til at sørge for at den 23-årige blev anholdt. Der er ingen tvivl om, at deres snarrådighed gjorde en stor forskel,« skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Sagen skal nu efterforskes videre.

Den 23-årige er sigtet for røveri.