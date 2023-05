Det er med livet som indsats, at ukendte gerningsmænd de seneste par måneder har begået en række indbrud i det vestjyske.

Tyvene går efter metaller som kobber, som de stjæler fra transformerstationer.

Seneste eksempel er fra byen Tarm ved Ringkøbing, hvor der mellem tirsdag og onsdag blev stjålet 130 kilo rent kobber og seks kabler fra en transformerstation, der tilhører netselskabet N1. Det skriver TV Midtvest.

Så sent som i marts havde selskabet indbrud i en anden transformerstation i Tarm, og politiets døgnrapporter har tidligere meldt om lignende indbrud i blandt andet Nr. Snede.

Det er ikke de store værdier, tyvene slipper afsted med.

Et kilo rent kobber står i dag i cirka 45 kroner, så tyvene kan højst afsætte de 130 kilo kobber fra det seneste tyveri for under 6.000 kroner til en skrothandler.

Ronni Weber-Andersen, der er direktør for netdrift hos N1, oplyser til TV Midtvest, at selskabet i år har oplevet en stor stigning i antallet af indbrud i transformerstationer.

»Vi er meget ærgerlige over indbruddene, som betyder unødvendige omkostninger for os og dermed i sidste ende også for vores kunder. Derfor har vi nu fokus på at sikre stationerne med øget overvågning,« siger han.

Tyvene løber en kæmpe risiko i jagten på metaller.

Det er ikke uden grund af transformerstationer er hegnet ind. Tyvene – og andre – risikerer nemlig at få 60.000 volt igennem sig, hvis de rører ved strømførende ledninger.

Det er selvsagt livsfarligt.