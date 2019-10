De to alterstager, der i fredags blev stjålet fra Vor Frue Kirke i Aarhus, er atter vendt hjem.

Tirsdag fik Østjyllands Politi nemlig en henvendelse fra en antikvitetshandler, der havde fået dem indleveret.

»Eftersom tyveriet af alterstagerne i pressen havde været meget omtalt, reagerede han med det samme ved at ringe til os,« fortæller Jakob Christiansen, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

Da politiet kunne konstatere, at der rigtig nok var tale om de to stjålne alterstager, kørte en patrulje tilbage til kirken for at levere dem tilbage.

Med hjælp fra antikvitetshandleren har politiet også en idé om, hvem der har stået bag tyveriet.

»Vi har nogle gode spor at gå efter, og jeg vil sige, at vi har en god formodning om, at det er ham,« forklarer pressemedarbejdere.

Næste skridt er at hente den formodede gerningsmand ind til afhøring. Før det sker, er det endnu for tidligt at sige, hvad han skal sigtes for.

De to alterstager, som hver især vejer 30 kilo og er 75 centimeter høje, blev stjålet fredag eftermiddag i kirkens åbningstid.

Noget, der vakte stor sorg i den kendte kirke i midten af Aarhus.

'De har været vidner til tusindvis af sognebørns dåb, konfirmation, bryllup og begravelse og har lyst op under både sorg og glæde, krig og fred', skrev Vor Frue Kirke på kirkens facebookside.

Stagerne har da også mere end et par år på bagen.

De blev til i 1748 og fylder derfor 271 år i år.