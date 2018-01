Øverst kan du se overvågningsbilleder fra det øjeblik, hvor gerningsmanden stjæler den dyre flaske vodka.

Den dyrebare vodka, som blev stjålet fra en vodkasamling på Vesterbro natten til tirsdag, er blevet fundet.

Det oplyser indehaveren af vodkasamlingen Brian Ingberg til TV 2.

På Twitter skriver Københavns Politi, at vodkaflasken blev fundet af en borger på en byggeplads i Charlottenlund. Flasken er umiddelbart intakt og vil blive undersøgt.

Brian Ingberg siger til mediet, at det er helt fantastisk at flasken er blevet fundet, men at den eftersigende skulle være tom.

Vodkaen, som er en russo Baltique vodka, er så enormt værdifuld, fordi den er lavet af tre kilo guld og tre kilo sølv. Derudover er der et læderbånd fra den første Monte Carlo-bil fra 1912 på toppen af flasken.

Et anden 'fun fact' om vodkaflasken er, at den har været med i House of Cards afsnit tre i sæson tre. Her spiller Lars Mikkelsen den russiske præsident, som giver flasken til Kevin Spacey, der spiller den amerikanske præsident.

Brian Ingberg havde fået vodkaflasken udlånt af russeren Leoan Dartz, der er arving til Dartz-imperiet.

»Lige nu tager han det egentligt rimelig roligt og siger, at han skal nok finde den igen. Han er en super cool fyr. Vi har desværre ikke forsikret den flaske, så lige nu skylder jeg ham desværre otte millioner, men han tager det meget roligt, så vi må se, hvad der sker herfra. Andet kan jeg ikke rigtig gøre. Han tager det nok mere roligt, end jeg gør,« sagde Brian Ingberg tidligere på ugen til BT.

Tirsdag offentliggjorde flere medier overvågningsbilleder, der viser hvordan to maskerede mænd stjæler vodkaen.

Ifølge Brian Ingberg havde gerningsmændene en nøgle, som de brugte til at låse Cafe 33s gitterport op. Herefter brækkede indgangen til kælderrummet, hvor vodkasamlingen befinder sig, op.