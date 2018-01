Øverst kan du se overvågningsbilleder fra det øjeblik, hvor gerningsmanden stjæler den dyre flaske vodka.

Den lettiske ejer af den milliondyre flaske vodka, der natten til tirsdag blev stjålet fra en kælder på Vesterbro i København, forudså, at flasken ville blive fundet igen. Han har nemlig ikke meget til overs for tyven.

»Jeg har hele tiden været sikker på, at flasken ikke ville gå tabt. For vores kærlighed til vodka er den bedste forsikring mod skiderikker,« lyder hans umiddelbare reaktion på, at flasken fredag er fundet igen.

Leonhard Yankelovich, der har udlånt den ekstravagante flaske til København, fordi den her kunne indgå i verdens største samling af vodka, fortalte til BT kort før, at flasken dukkede op på en byggeplads, at han var helt sikker på, at flasken ville komme retur. Det skyldes ikke mindst, at tyven ikke har været alt for smart i sin fremgangsmåde, lyder det.

»Helt ærligt, den forbrydelse vil ende blandt de ti dummeste forbrydelser nogensinde. Tyven havde endda nøgler,« sagde Leonhard Yankelovich og henviste til, at det ifølge ham indsnævrer feltet af mistænkte betragteligt.

Tyven, der også ses på overvågningsbilleder, stak afsted med en Russo Baltique vodka til en værdi af omkring én million dollar. Gerningsmanden brød ind i bodegaen Cafe 33 med en nøgle, hvorefter indgangen til kælderen, hvor den store vodka-samling står, blev brudt op. Men selvom tyven på få minutter lykkedes med at komme afsted med flasken, rejser Leonhard Yankelovich ingen kritik af danske Brian Ingberg, der har stået for at passe på flasken, mens den har været udlånt til ham.

Verdens dyreste flaske er lavet af ikke mindre end tre kilo guld og tre kilo sølv. Den har et læderbånd fra den første Monte Carlo-bil fra 1912 Foto: Brian Ingberg Verdens dyreste flaske er lavet af ikke mindre end tre kilo guld og tre kilo sølv. Den har et læderbånd fra den første Monte Carlo-bil fra 1912 Foto: Brian Ingberg

»Alle spørger, hvordan jeg har det med det. Vi skabte flasken for to år siden, og det var en svær men episk og interessant ide. Men flasken skal nok komme tilbage, og jeg tager det roligt, for jeg stoler på det danske politi,« lød det fra den lettiske erhvervsmand, der er ejer af bilfirmaet Dartz, som producerer pansrede luksusbiler.

»Der er ingen grund til at være sur. Jeg er nødt til at tage ansvar for mine beslutninger. Jeg besluttede at udlåne flasken til Brian, og det er mit ansvar og min risiko. Al forretning indebærer risiko, mere eller mindre. Så jeg er ikke sur,« lød det videre.