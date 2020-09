En dusør på 25.000 kr.

Det håber 42-årige Stina Myrholm er nok til at få fanget den mand, der for godt to uger siden lemlæstede hendes elskede hest Carli til døde.

Den otte år gamle fjordhest blev lemlæstet til døde af en foreløbig ukendt gerningsmand, der natten til fredag 11. september sneg sig ind på Holbæk Rideklub.

Her blev han fanget på rideklubbens overvågningskameraer både ved ankomsten - og tre timer senere, da han midt om natten forlod rideklubben igen. Tilsyneladende med en flaske i hånden.

Den otte år gamle fjordhest Carli måtte aflives på grund af dødelige kvæstelser, efter en foreløbig ukendt gerningsmand natten til fredag sneg sig ind i Holbæk Rideklub med en flaske i hånden. Vis mere Den otte år gamle fjordhest Carli måtte aflives på grund af dødelige kvæstelser, efter en foreløbig ukendt gerningsmand natten til fredag sneg sig ind i Holbæk Rideklub med en flaske i hånden.

Næste morgen kunne en tilkaldt vagtdyrlæge hurtigt konstatere, at hesten blødte så kraftigt fra bagenden, at den på stedet måtte aflives for íkke at lide mere.

»Selv om politiet har efterlyst gerningsmanden via overvågningsbillederne, er der foreløbig ikke sket noget. Derfor føler jeg og min familie, at vi selv er nødt til at gøre noget, og derfor udlover vi nu en dusør på 25.000 kr. for oplysninger, der kan føre til, at politiet anholder den eller de skyldige,« siger Stina Myrholm til B.T.

»Selvfølgelig er 25.000 kr. mange penge, men hvis dusøren kan gøre en forskel, er de godt givet ud. Jeg sover stadig ikke om natten, og mishandlingen af Carli har også givet utryghed i rideklubben,« tilføjer hun.

Efter aflivningen blev Carli obduceret, men Stina Myrholm har foreløbig ikke fået at vide, hvad der præcist var dødsårsagen.

Politiet søger hjælp for at identificere manden, der er fanget af videoovervågningen ved Holbæk Rideklub. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi Vis mere Politiet søger hjælp for at identificere manden, der er fanget af videoovervågningen ved Holbæk Rideklub. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

»Det er jo nu en kriminalsag, så det vil politiet sikker gerne holde for sig selv foreløbig. Jeg har spurgt politiet, om det var ok, at vi i familien udsatte en dusør. Det sagde de ja til, selv om de regnede med nu at få dobbelt så travlt med sagen. Men det er jo kun godt,« smiler Stina Myrholm.

I den første tid efter den dødelige mishandling af hendes hest, følte hun sig i chok, og den fornemmelse har stadig ikke helt fortaget sig.

»Det kan lyde helt åndssvagt, at man som 42-årig bare ønsker sig sin hest tilbage, men den var jo altså blevet ligesom et familiemedlem. Min mand, der egentlig ikke var særlig stor hestefan, har også fundet ud af, hvad den hest faktisk betød for os,« tilføjer hun.

Oplysninger om mishandlingen af hesten i Holbæk kan gives til politiet på 114.