Det er en ufattelig tragedie at miste et barn.

En familie fra en lille oplandsby til Østervrå i hjertet af Vendsyssel blev mandag morgen ramt af den allerværste skæbne, da deres 12-årige datter, som var på vej i skole på et el-løbehjul, blev kørt ned af en formodet narkopåvirket bilist og blev så hårdt kvæstet, at hun afgik ved døden halvanden time senere på Aalborg Universitetshospital.

Tirsdag var det derfor på alle måder dagen derpå i det lille lokalsamfund, hvor der på Torslev Skole i Østervrå nu står en stol tom i 6. klasse.

På ulykkesstedet på Brøndenvej godt et par kilometer fra skolen blev der både mandag og i løbet af tirsdag lagt farverige buketter og blomster til minde om og ære for pigen, ligesom der blev lagt små håndskrevne breve som en sidste hilsen fra flere af den 12-åriges ulykkelige kammerater.

»Det er ganske forfærdeligt. Det er det virkelig. Jeg kender ikke pigen eller hendes familie personligt, men selvfølgelig er det her noget, vi alle sammen snakker om,« siger en midaldrende mand til B.T.s udsendte.

En teenager, som vi taler med, kendte pigen sporadisk men har ikke lyst til at sætte ord på, hvordan den tragiske ulykke eventuelt påvirker hende eller andre hun kender i det lille lokalsamfund.

Den 50-årige dødsbilist, som selv bor lidt uden for Østervrå, blev tirsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring med en sigtelse for både uagtsomt manddrab samt kørsel i narkopåvirket tilstand.

Han kunne ikke holde tårerne tilbage, da han foran dommeren afgav forklaring for retten og sagde, at han godt ved, hvem pigen er, og at han møder hende stort set hver dag på strækningen mellem landsbyen Brønden og Østervrå, hvor skolen ligger.

»Jeg så hende slet ikke,« sagde han foran dommeren og brød grædende sammen med hænderne for ansigtet.

»Der kom en modkørende, og lige efter jeg passerede den modkørende, hørte jeg et smæld. Jeg troede, jeg havde ramt et dyr. Så jeg bakkede og stod ud, og så lå der en lille pige der,« sagde den 50-årige ifølge nordjyske.dk.

Det var den 50-årige mand selv, som dybt chokeret ringede 112, efter han havde ramt den 12-årige pige. Ifølge et vidne, som kørte på strækningen mandag morgen, havde pigen cykelhjelm og refleksvest på, ligesom hendes el-løbehjul havde lys både foran og bagpå.

Alligevel blev hun påkørt og ramt så voldsomt, at hendes liv ikke stod til at redde.

Mens en ambulance blev sendt med eskorte til Aalborg Universitetshospital, blev manden på stedet testet for alkohol og narkotika, da politiet mistænkte ham for at være påvirket. Testen viste sig positiv for både cannabis og amfetamin.

I retten nægtede den sigtede pure at have indtaget amfetamin. Og nægtede sig dermed også skyldig i narkokørsel og uagtsomt manddrab under særlige skærpede omstændigheder. Han afviste dog ikke, at han lørdag aften kan have røget hash.

»Men jeg var ikke påvirket, da jeg kørte,« sagde han i grundlovsforhøret.

Den 50-årige mand blev varetægtsfængslet til den 6. december.