»Det har intet med os at gøre.«

Formanden Thomas Strømsholt afviser kategorisk, at Stilladsarbejdernes Landsklub har en aktie i at et stillads på Scandiavej i Københavns Sydvestkvarter væltede natten til søndag. Han har en anden teori om, hvad årsagen kan være.

I starten af december opstod der tumult på Lundtoftegade på Nørrebro, hvor et andet stillads blev væltet af gruppe demonstrerende stilladsarbejdere i en konflikt om arbejdsforhold. Men nattens væltede stillads har intet med konflikten på Nørrebro at gøre, slår Thomas Strømsholt fast.

»Vi ved, at det er bygget af et organiseret stilladsfirma, som er medlem af stilladssektionen (hos Dansk Byggeri, red.). Og vi ved, at det er organiserede kolleger, der har bygget den del, der er væltet,« siger han til Ritzau.

Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Foto: Steven Knap/Byrd

Ligesom stilladsets ejer, Mikael Iversen fra FM Stilladsservice, er Thomas Strømsholt sikker på, at der er tale om hærværk.

Hvis det ikke skyldes faglig kamp, hvad er motivet så? Thomas Strømsholt tror, det har noget med penge at gøre.

»Med mit kendskab til den byggeplads, tror jeg, nogen skylder nogen penge,« siger Thomas Strømsholt og fortsætter:

»Det virker, som om gerningsmændene er gået bevidst efter Flinke Mikael (som FM står for i Mikael Iversens stilladsfirma, red.).«

Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Foto: Steven Knap/Byrd

For det er ikke hele stilladset på byggepladsen, der er væltet. Kun den del af det, der er sat op efter, at Mikael Iversen overtog entreprisen, slår formanden for Stilladsarbejdernes Landsklub fast.

Mikael Iversen bekræfter oplysningen over for B.T. Men den anden del af Thomas Strømsholts teori under han sig over.

»Jeg skylder ikke penge til nogen,« siger Mikael Iversen.

Københavns Politi efterforsker det væltede stillads, da vejret ikke kan forklare episoden.

Ingen kom til skade, da stilladset væltede natten til søndag.

Hvor Mikael Iversen er sikker på, at professionelle stod bag hærværket, mener Strømsholt, at det skete på en klodset og besværlig måde med værktøj, som stilladsarbejdere aldrig ville bruge.

Derfor kunne det ifølge Thomas Strømsholt sagtens være gået galt.

»Jeg vil på det skarpeste opfordre alle til at stoppe med at vælte stilladser, så folk kan komme til skade. Det er hærværk og fuldstændig uacceptabelt, uanset om det sker i forbindelse med en faglig kamp eller ej.«