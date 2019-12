Der er ingen faglig konflikt, der kan forklare, hvorfor et stillads natten til søndag skulle væltet, forklarer Thomas Strømsholt, som er formand for Stilladsarbejdernes Landsklub.

- Vi har ikke nogen faglig tvist vedrørende stilladset ude på Scandiagade, siger han.

- Vi ved, at det er bygget af et organiseret stilladsfirma, som er medlem af stilladssektionen (hos Dansk Byggeri, red.). Og vi ved, at det er organiserede kolleger, der har bygget den del, der er væltet.

- Jeg tror, at nogen skylder nogen penge, udtaler han til TV2 News.

/ritzau/