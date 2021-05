Flere banker oplever, at især ældre mennesker i stigende grad bliver svindlet for penge. Det er ikke et nyt fænomen, men metoderne bliver mere og mere avanceret.

»Det handler om at tænke sig om og passe på, for vi er oppe imod nogle, der bliver mere og mere avancerede i deres tilgange,« siger Jesper Fini Kuhre, der er filialdirektør i Danske Banks Frederikssunds afdeling.

Det får nu flere banker til at gå sammen i et opråb: Pas på jer selv og tænkt jer om! Det skriver Sjællandske Medier.

Svindlerne kan for eksempel finde på at sende en mail, hvor det til forveksling ligner, at banken er afsender. Her bliver man bedt om at udfylde sine bankoplysninger via et link, og med et snuptag har svindlerne adgang til din konto.

De kan også finde på at udgive sig for at være fra politiet og ringe og bede om dit cpr-nummer i forbindelse med en sag. Eller at foregive at være hjemmehjælper, der kommer på besøg og vil hjælpe med at betale regninger.

Og det er som sagt ikke kun i Danske Banks afdeling i Frederikssund, man har oplevet en stigning af svindelnumre.

Sammen med en række andre banker har afdelingen nemlig halvårlige møder, hvor de blandt andet taler om svindel.

Her har også Nordea, Handelsbanken, Arbejdernes Landsbank, Sparekassen Sjælland, Nykredit og Jyske Bank fortalt om svindelproblemer.

Ifølge Jesper Fini Kuhre kan man aldrig helgardere sig mod svindel og tyveri, men understreger, at en bank aldrig vil bede om personlige oplysninger via et link eller over telefonen.