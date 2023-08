Stig Tøfting erkender nu at have skubbet en mand og været involveret i tumult fredag under en koncert.

Det erkender han i en udtalelelse til fodboldmediet bold.dk efter først at have benægtet alt.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad var den tidligere fodboldspiller og nuværende fodboldkommentator endda involveret i en voldsepisode, hvor han slog en anden mand i hovedet.

Men det afviste Stig Tøfting selv til at begynde med.

»Jeg kender ikke noget til det, du taler om. Nu har du spurgt mig om det samme tre gange, og du optager det sikkert også, så kan du ikke bare spille det for dig selv, så vi ikke spilder hinandens tid,« udtaler Stig Tøfting til Vejle Amts Folkeblad i forbindelse med artiklen.

Til bold.dk fortæller Tøfting, at han har talt med den pågældende mand, som han endte i klammeri med.

»Jeg har ikke slået ham, men erkender, at jeg skubbede til ham i en tumult-episode. Han har ikke noget ønske om, at der skal laves en sag ud af det, det har jeg heller ikke,« siger Tøfting, der tilføjer, at sagen er ude af verden for både ham og offeret.

Episoden fandt angiveligt sted under en Thomas Helmig-koncert i Vejle fredag aften.

Her skulle Tøfting og en mand ifølge avisen have haft en diskussion i løbet af aftenen, som endte i håndgemæng, da koncerten var slut. Her skulle Tøfting angiveligt have slået manden i ansigtet flere gange.

Det fortalte anonyme kilder først til lokalmediet, som også har fået bekræftet historien af direktør ved Vejle Musikteater, Mette Kier, der dog ikke selv overværede episoden, men har fået den fortalt af spillestedets sikkerhedsfirma. Firmaet fortæller, at de overværede den påståede voldsepisode.

B.T. har spurgt Vejle Amts Folkeblad, hvordan avisen kan være sikker på historien, eftersom avisen baserer historien ud fra anonyme kilder og en andenhåndskilde.

Fra chefredaktør Kim Dahl Nielsen lyder det korte svar:

»Vi står 100 procent inde for historien.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Stig Tøfting, men det har ikke været muligt.