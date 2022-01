»Jeg stod i mit køkken og stegte noget mad, da jeg hørte et skænderi, der eksploderede.«

Sådan fortæller en kvindelig beboer på Ålekistevej i Vanløse til B.T., efter hun sent søndag bevidnede, hvordan gaden blev badet i blå blink og med højlydte sirener.

En 42-årig mand var blevet stukket ned kort før midnat, og han måttes køres på hospitalet med en dyb flænge i låret.

Stephanie ved, hvem den pågældende er. Men det vender vi tilbage til.

Stephanie, der er i 30erne, har i otte år boet i Vanløse. I den tid har hun aldrig oplevet noget lignende som det, der skete sent søndag aften. Af hensyn til sin egen sikkerhed ønsker hun ikke stå frem med sit fulde navn, men B.T. kender hendes fulde identitet.

»Jeg hørte en hund, der gik amok nærmest på kommando. Det var udenlandske mandestemmer, der råbte og skreg på gebrokkent dansk,« fortæller Stephanie, hvis to katte blev skræmt fra vid og sans af hundens højlydte gøen.

Larmen ude fra gaden stoppede dog pludselig meget abrupt. Og herefter gik der ikke meget mere end fem-syv minutter, før gaden var badet i blå blink, fortæller Stephanie.

Det har mandag endnu ikke været muligt for Københavns Politi at få mange informationer fra den sårede mand, og politiet har endnu ingen mistænkte i sagen.

»De kørte ham af sted, og man kunne se, han lå på en båre med bar mave. Han var tydeligvis ramt af et eller andet, men hvad det var, kunne jeg ikke se,« lyder det fra Stephanie.

Hun gik efterfølgende ned på gaden og gav sine fulde forklaring til en af politibetjentene. Hun blev i den forbindelse oplyst, at hændelsen var sket på den nærliggende vej Hanstholmvej.

Gårsdagens knivstikkeri sker blot fem dage efter, at der udspillede sig en anden voldelig hændelse i Vanløse.

Tirsdag 28. december var der om aftenen et større masseslagsmål mellem to grupperinger.

Mellem 10 og 15 personer var involveret i et slagsmål nær Vanløse Torv.

Det viste sig, at det var to grupperinger i et opgør. Men mere ville ingen af de involverede fortælle.

Politiets efterforskning i forbindelse med knivstikkeriet søndag aften peger i retning af interne stridigheder, som det ser ud nu, har Københavns Politi tidligere oplyst.

På trods af de to voldelige hændelser den seneste uge mener Stephanie ikke, at Vanløse er et utrygt sted at bo

»Jeg er opvokset i et af de hårdere kvarterer på Nørrebro, så det her er ikke unormalt for mig. Jeg ved godt, der er sket nogle ting, men så længe man bare holder sig for sig selv og passer på, så skal det nok gå,« siger hun.

Den sårede 42-årige mand er ej heller fremmed for Stephanie. Hun genkender ham som en af de lokale beboere.

»Jeg ved, hvor han bor, og hilser dagligt på ham. Han er faktisk en meget rolig og behagelig herre, som er næsten to meter høj og ser ud til at være godt trænet. Jeg håber, han får det bedre,« siger hun.

Formanden for Vanløse Lokaludvalg, Bent Christensen, er også bekendt med gårsdagens knivstikkeriet. Heller ikke han mener, at der hersker et kriminalitetsproblem i Vanløse.

»Vi har ikke hørt noget fra kommunen. Det er over et år siden, at vi sidst hørte noget fra Sikker By-enheden, der beskæftiger sig med det her område. Dengang sagde de, der ikke var noget,« siger Bent Christensen.

Københavns Politi oplyser til B.T., at det er deres vurdering, at der ikke er en sammenhæng mellem søndag aftens knivstikkeri og masseslagsmålet 28. december i Vanløse.