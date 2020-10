Mandag aften opdagede en beboer på Langager i Hornslet nord for Århus, at der var kastet en sten mod et af husets vinduer.

Nu beder politiet om hjælp med at finde gerningsmanden – efter en hel stribe af lignende episoder.

Beboeren på Langager kontaktede Østjyllands Politi klokken 22.16 og anmeldte stenkastet, hvor kun husmuren tog skade, idet stenen ramte få centimeter under et vindue.

Natten til tirsdag var den gal igen – og endda tre forskellige steder i byen, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Klokken 00.50 vågnede en 60-årig kvinde, da hun hørte et brag.

Hun troede ikke, det var noget og lagde sig til at sove igen, men dagen efter opdagede hun årsagen til den høje lyd.

Da kvinden stod op, bemærkede hun, at der var kastet en sten mod et vindue i hendes bolig på Åsen i Hornslet, uden at den var gået helt igennem ruden.

Hun anmeldte stenkastet klokken 07.23, og på det tidspunkt havde Østjyllands Politi allerede mistanke om, at en stenkaster var på spil i byen.

Klokken 00.57 og 01.55 havde borgere kontaktet politiet og anmeldt to knuste ruder.

Først gik det ud over køkkenvinduet i en 78-årig kvindes bolig på Præstemarken, og derefter blev en rude i en kontorbygning på Toftevej smadret. Kvinden fandt en stor sten i sit køkken, og det var formodentlig også et stankast, som smadrede kontorvinduet.

Politiet har gennemført undersøgelser på gerningsstederne, men der er ingen spor efter gerningsmanden eller gerningsmændene.

Østjyllands Politi vil gerne høre fra eventuelle vidner, der kan have set nogle mistænkelige personer i områderne omkring gerningstidspunkterne.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.