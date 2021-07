En særlig svensk indsatsgruppe, som er tilknyttet politiet, bliver nu taget i brug for at stoppe de mange stenkast mod danske biler.

Det fortæller politiinspektør Ewa-Gun Westford fra politiet i Skåne.

»Vi har brug for flere værktøjer nu,« siger hun, efter yderligere to danske biler blev ramt af stenkast torsdag.

Der er tale om en gerningsmandsprofilgruppe, som rejser rundt i Sverige for at hjælpe med efterforskningen i alvorlige og ikke mindst komplicerede sager.

»Dem har vi bedt om hjælp nu, så vi kan få udarbejdet en profil på gerningsmanden. Gruppen består af forskere, politifolk og politiets teknikere,« fortæller Ewa-Gun Westford.

Og så tænker du måske: Hvorfor har man ikke gjort det noget før?

Men ifølge Ewa-Gun Westford er den særlige gruppe ikke en, »man bare ringer til«.

»Vi skal også have noget, som vi kan give dem, for at de kan udarbejde en profil.«

Til det formål har politiet i Skåne lavet en nøjagtig geografisk kortlægning over de forskellige gerningssteder på strækningen mellem Ystad og Skurup, der vil være blandt det materiale som gerningsmandsprofilgruppen vil få udleveret.

»Og så har vi selvfølgelig afhørt alle dem, der har været udsat for stenangreb. De oplysninger vil vi også give videre til gruppen.«

Selvom der nu er registreret flere end 100 stenkast mod danske biler, er svensk politi fortsat på mere eller mindre bar bund i sagen.

Ewa-Gun Westford fortæller, at det er uvist, om det er flere personer, som uafhængigt af hinanden angriber de danske biler, eller om det er en enkelt person eller måske en lille gruppe personer.

»Og det er derfor, vi nu må have hjælp udefra,« fortæller hun.