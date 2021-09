Det har endnu ikke været muligt for politiet i Sverige at finde den eller de gerningspersoner efter utallige stenkast mod danske biler på E65 mellem Ystad og Malmø.

Svensk politi har nu besluttet, at sagen ikke længere skal behandles regionalt. Den ligger nu hos det lokale politi.

TV 2 Bornholm har talt med pressetalsperson i Polisregion Syd, Ewa-Gun Westford, der fortæller, at der ikke er tale om en nedprioritering.

I slutningen af juni blev indsatsen opgraderet, og svensk politis Nationale Operative Afdeling (NOA) blev involveret.

Ewa-Gun Westford fortæller, at man nu har efterforsket sagen til en grad, hvor der er nok oplysninger til, at det lokale politi sagtens kan have den alene.

Desuden udtrykker hun også sin frustration over, at der endnu ikke er fundet en gerningsperson.

»Det er klart, det er frustrerende, for vi vil jo alle sammen gerne opklare det. Det er jo så mærkelig en hændelsesserie,« siger hun.

Antallet af bekræftede stenkast er fortsat 118 – muligvis 119, da man undersøger en sag fra mandag, hvor der kan være tale om et stenslag.