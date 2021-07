Fredag aften 9. juli blev letbanen på strækningen mellem Lystrup og Aarhus udsat for et stenkast.

Nu håber politiet, at deres videomateriale kan hjælpe dem med at finde de skyldige.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Klokken var 21.30, da letbanen passerede Den Permanente Badeanstalt. Et sted, hvor passagerne normalt kan sidde i deres egen verden og nyde udsigten over vandet.

Men pludselig blev freden og idyllen smadret, da der lød et stort brag fra en sten, der ramte et vindue i letbanen, og fik en rude til at krakelere.

»Det er korrekt, at der bliver kastet en genstand mod letbanens vindue, så det krakelerer. Vi har fået at vide, at det var nogle unge drenge, og det skete ved Den Permanente. Vi er i øjeblikket ved at trække videoer ud af det pågældende tog, og der sidder heldigvis video både foran og bag på toget og også på sidespejlene. Så vi håber, at vi har billeder af det, som vi kan overdrage til politiet. Og vi anmelder i dag (mandag, red.) sagen til politiet som hærværk,« siger letbanens direktør, Michael Borre, til Aarhus Stiftstidende.

Og det er ikke første gang, at freden bliver ødelagt på den ellers idylliske strækning.

3. juli blev letbanen nemlig også ramt af en sten på samme strækning. Føreren opdagede dog først ruden efter endt tur, så man er ikke sikker på, hvor stenen er blevet kastet fra, men med den nye hændelse tilføjer Michael Borre, at det giver anledning til at tro, at det også er sket ved Den Permanente.

Det koster Aarhus Letbane 30.000 kroner at skifte ruden.