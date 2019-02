Københavns Vestegns Politi efterforsker en sag om stenkast på Amagermotorvejen tirsdag aften.

Ifølge politiet blev der kastet en sten ned på kørebanen fra en gangbro over motorvejen klokken 23.49.

Heldigvis kom ingen til skade, da stenen landede foran bilen.

Føreren af bilen har oplyst til politiet, at der var to personer på gangbroen, der ligger få hundrede meter fra afkørsel 21 ved Avedøre Holme på Amagermotorvejen.

Efterforskere undersøger nu hændelsen nærmere, og der udestår stadig en række kriminaltekniske undersøgelser.



»Det er en alvor forbrydelse at udsætte andres liv og førlighed for fare, straffen kan være hård, og jeg vil opfordre alle, som har set noget på stedet eller i øvrigt har kendskab til hændelsen om at henvende sig,« siger politikommissær Ole Nielsen, efterforskningsleder af personfarlig kriminalitet hos Københavns Vestegns Politi.



Man kan henvende sig døgnet rundt til Københavns Vestegns Politi på telefon 4386 1448.