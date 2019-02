Han blev sidste år dømt flere gange og idømt udvisning af Danmark i to forskellige sager.

Og under bandekrigen på Nørrebro i København blev han selv såret af skud i højre knæ og munden.

Men Brothas-lederen Mohamed El Addouti havde ikke den store lyst til at dele sine oplevelser med andre, da han torsdag formiddag var indkaldt som vidne ved Retten på Frederiksberg.

»Det kommer ikke dig ved,« gentog han igen og igen med sin karakteristiske hæse stemme, da anklager Tomas Hugger fra Københavns Politi forsøgte at få ham til at svare på spørgsmål.

Den dømte Brothas-leder var indkaldt som vidne under en nævningesag mod 16 formodede medlemmer af den nu forbudte bande Loyal To Familia (LTF), som i efteråret 2017 lå i en blodig bandekrig med Brohtas-grupperingen med udspring i Mjølnerparken.

De 16 LTF-folk er tiltalt for to drabsforsøg på bandefjender 23. oktober 2017 under et stormløb i Mjølnerparken, hvor det efter politiets opfattelse dog lykkedes de fem påtænkte mål fra Brothas-toppen at løbe i sikkerhed.

Men hverken Brothas-lederen Mohamed El Addouti eller de øvrige centrale vidner havde den store lyst til at hjælpe anklageren fra vidneskranken. Tværtimod gjorde de nærmest alt for at bagatellisere hændelserne i Mjølnerparken, der ifølge politiet var tæt på at kunne have kostet dem livet.



Mohamed El Addoutti benægtede som en start at være den ubestridte leder af Brothas-grupperingen, og gik derfra over til igen og igen at henholde sig til, at han ikke ville svare på anklagerens spørgsmål.

"Det kommer ikke dig ved. Hvor mange gange skal jeg gentage det for diig? Hvad vil du gøre?. Det er meget simpelt, lød det fra den udvisningsdømte bandefigur til anklageren. Også selv om retsformanden forsøgte at indskærpe ham, at han som vidne havde pligt til at udtale sig.

Til sidst måtte anklageren give op med ordene: "Den gangsterstil, du kører der med hættetrøje og det hele, er det den stil, du gerne vil have frem?"

"Det kommer ikke dig ved," svarede Brothas-vidnet, inden en bevogtende politimand samlede hans sorte sikkerhedsbælte op fra rettens flisegulv, så Mohamed El Addoutti igen kunne få hænderne spændt fast under den lange køretur tilbage til Nyborg Statsfængsel.

Forinden havde anklageren dog også nået at læse op fra en tidligere politiafhøring af Brothas-lederen, hvor han havde kaldt en af de andre bandefigurer fra Brothas "fucking fede araber".

Det skete, da han blev oplyst om, at den pågældende havde udtalt sig til politiet.

Som dagens første vidne havde en anden af de tunge drenge fra Mjølnerparken - MR - torsdag formiddag forsikret nævningetinget om, at han skam ingenting havde set den pågældende dag, da de 16 LTF-folk ifølge tiltalen forsøgte at dræbe dem..



Godt nok havde han på et tidspunkt skyndt sig at komme væk, da der blev råbt alarm, men det havde bare været en joke, bedyrede han. I vidneskranken kunne han hverken huske, hvem joken kom fra eller hvilken dag det var.

"Jeg kan ikke huske, hvem der sagde det eller hvem jeg var sammen med. Vi var nogle stykker, og jeg sad på min telefon og hørte bare en sagde: "Løb!". Så løb jeg. Jeg skulle ikke tage nogle chancer. - det var varme tider. Folk blev bare skudt til højre og venstre på Nørrebrogade. Jeg løb på min hastighed. Jeg halter, vejer 100 kg og har fire diskusprolapser," lød det fra vidnet.