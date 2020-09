Lørdag eftermiddag er der konstateret brand i et køkken i Tivoli i København.

Det bekræfter vagtchefen ved Københavns Politi, Henrik Brix.

»Vi får en anmeldelse klokken 15.39, som går på, at der er konstateret brand i et køkken omkring glassalen,« siger han.

Der skulle være tale om Søcaféen, som ligger ned til Tivolisøen.

Vagtchefen oplyser desuden, at det ryger fra ventilationen som følge af branden.

Hovedstadens Beredskab skulle ifølge politiets oplysninger have slukket branden.

De arbejder dog stadig på stedet for at undersøge brandårsagen.

B.T. har været i kontakt med ejeren af Søcaféens kone, Vinnie Dall, som rystet fortæller, at branden opstod, da en kok skulle tilberede mad, og der løb fedt under stegepanden, som antændte.

Personalet forsøgte at slukke branden med et brandtæppe, som antændte og fik branden til at sprede sig.

Alle gæster på caféen er blevet evakueret i forbindelse med branden, oplyser Torben Plank, pressechef i Tivoli, til TV 2.

B.T. følger sagen.