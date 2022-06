Lyt til artiklen

»Jeg glæder mig til, at vi får lidt mere ro igen. Vi står stadigvæk i en meget intens kamp for at komme videre, så jeg tror, den luft, det giver i den kommende tid, bliver kærkommen.«

Sådan lyder reaktionen fra Stefan Nymanns hustrus, Gitte Nymann, oven på domsafsigelsen mod den mand, som for et år siden påkørte hendes dengang 31-årige mand, gjorde ham svært invalideret og forandrede deres liv for altid, imens han var på arbejde som politibetjent.

Hun har siddet med til samtlige retsdage i Retten i Aarhus, hvor sagen mod den 21-årige vanvidsbilist Mohamad Tarek Younes er blevet behandlet.

En mand, som fredag eftermiddag blev idømt fire års fængsel for blandt andet påkørslen af Stefan Nymann 18. juni sidste år.

Påkørslen har gjort, at Stefan Nymann den dag i dag har en svær hjerneskade, sidder i kørestol og ikke kan varetage sit arbejde som betjent længere.

Gitte Nymann fortæller til B.T. og de andre fremmødte journalister, at selvom det har været hårdt, så har det også været meget givende for hende at sidde med i retten.

»Det har været givende for mig at få et indblik i, hvad det er, der er sket den dag, og at høre vidneudsagnene fra de mennesker, som var til stede.«

»Man kan sige, jeg gik på arbejde, det gjorde Stefan også, og så skete der noget, som jeg ikke var en del af, og pludselig var vores liv noget andet.«

»Så det har faktisk været rigtig givende at høre, hvad det var, som foregik derude. Og det hjælper egentlig også mig i at kunne støtte Stefan i det, som vi står i fremadrettet,« siger hun.

Til domsafsigelsen havde hun Stefan Nymanns forældre med. Hendes mand har ikke selv haft mulighed for at være til stede, da han stadig kæmper en hård kamp, fortæller hun.

»Han ville egentlig gerne være til stede, men det er han fysisk ikke i stand til. Jeg er også i tvivl om, hvor meget han ville få ud af det,« siger hun.

I stedet har de efter hver retsdag talt om, hvad der er sket:

Stefan Nymanns hustru, Gitte, har siddet med til samtlige retsmøder.

»Han har det rigtig godt med, at jeg er her, og at jeg kan gengive, hvad der sker. Vi taler om det, når jeg kommer hjem om aftenen og vender nogle af tingene,« siger hun.

Mohamad Tarek Younes blev kendt skyldig i 35 ud af 38 forhold, som han var tiltalt i, hvoraf det mest alvorlige var det, som fandt sted 18. juni, da han i en bil forsøgte at stikke af fra politiet, hvilket resulterede i, at han i krydset Silkeborgvej/ Åby Ringvej påkørte Stefan Nymann, der var i gang med at lægge en sømmåtte ud for at standse ham.

Til selve dommen, som lød på fire års fængsel og en frakendelse af førerretten i otte år, har Gitte Nymann dog ikke så meget at sige.

Deres fokus er et helt andet sted lige nu, fortæller hun.

»Han er dømt for de 35 forhold, som han er kendt skyldig i. Det er lovgivningen, der har talt. Det har egentlig ikke noget med den tilværelse, som vi står i, at gøre. Vi har en kamp foran os. Det her er lovgivning, og lovgivningen har afsagt sin dom, og det har vi tillid til,« siger hun.

21-årige Mohamad Tarek Younes modtog dommen.