Stefan Khalil og hans kollega havde en junidag sidste år netop udført et tilsyn på byggepladsen ved Magnoliavej, da de fik øje på ham.

Manden, der løb rundt i cirkler. Uden sko på. Og med et panisk blik i øjnene.

»Til at starte med syntes vi, det var lidt underligt, men vi skænkede det ikke mange tanker. Ikke før vi kom et par meter længere frem,« husker den 36-årige Stefan Khalil tilbage.

Pludselig fik han og Rambøll-kollegaen øje på det, han beskriver som en »tyk, tyk, mørk røg« fra en lejlighed på første sal.

»Da vi kom over til manden, fik han fremstammet, at hans søn var derinde.«

Det, der skete efterfølgende, førte i sidste uge til, at Stefan Khalil og hans kollega blev hyldet på Politigården. Med både diplom, dusør på 1.000 kroner og rosende ord fra politidirektøren i Københavns Politi, Anne Tønnes.

For havde det ikke været for deres handlekraft, kunne branden 24. juni sidste år have haft fatal udgang.

»Hans resolutte og modige indsats var formentlig med til at redde et andet menneskes liv, og det skal han havde en meget stor tak for,« siger politidirektør Anne Tønnes om Stefan Khalils handlekraft.

Selv mener han, at de blot gjorde, hvad de kunne og – i hans optik – burde i situationen.

Hurtigt fik de to nemlig fat i Rambøll-projektets entreprenør, der holdt til i nærheden og kunne hjælpe med en stige.

Og mens Stefan Khalils kollega kravlede op ad stigen mod den brændende lejlighed, ringede han selv 112 og kunne via et link live-transmittere branden til beredskabet, der på den måde havde mulighed for at forberede sig før ankomst.

I lejligheden på første etage lå den paniske mands teenagesøn og sov. Intetanende om, at flammerne var i færd med at rasere hjemmet.

Stefan Khalil er meget taknemmelig for de anerkendende ord fra Anne Tønnes. Foto: Jonas Krøner7Byrd Vis mere Stefan Khalil er meget taknemmelig for de anerkendende ord fra Anne Tønnes. Foto: Jonas Krøner7Byrd

Stefan Khalils kollega fik dog hurtigt vækket ham, og så kunne han ellers selv kravle ned ad stigen. Ned til sin far – og i sikkerhed.

Politi, ambulancefolk og beredskab ankom snart, og de to kollegaer kunne fortsætte deres færden. Hvilket de gjorde.

Uden at skænke branden de store tanker efterfølgende.

Det var først, da Stefan Khalil for nylig modtog en besked fra Rigspolitiet i e-Boks, den atter kom ind på nethinden.

»Før jeg åbnede beskeden, nåede jeg lige at tænke: 'Åh nej, hvad nu?',« griner han.

Tilføjer, at han aldrig havde forestillet sig, at han skulle have penge af politiet.

Dusøren kan man mene om, hvad man vil, konstaterer han. Men han er glad for anerkendelsen i sammen med godt to håndfulde andre af hverdagens helte at blive inviteret ind på Politigården til en hyldest.

»Jeg er meget glad og stolt af det. I situationen tænkte jeg jo ikke over, at vi gjorde noget ekstraordinært.«

»Jeg er bare glad for, at vi havde muligheden for at gøre noget,« lyder det fra Stefan Khalil, der håber, hans fortælling kan inspirere.

Han fastslår muntert, at han nok kommer til at lyde som en kliché, men fortsætter så:

»Jeg føler lidt, man er nødt til at gøre, hvad man kan i den slags situationer. Bare gøre et eller andet.«

»Selvom man ikke altid ved præcis, hvad man bør gøre, kan man jo i hvert fald altid gøre sit bedste.«